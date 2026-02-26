Адвокат рассказал, какой срок может грозить должникам по алиментам

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Должникам по алиментам может грозить тюремный срок до года, рассказал президент коллегии адвокатов "Объединенное Сообщество Адвокатов" Олег Ритман " Должникам по алиментам может грозить тюремный срок до года, рассказал президент коллегии адвокатов "Объединенное Сообщество Адвокатов" Олег Ритман " Газете.ru ".

"Она наступает, если у суда имеются веские доказательства злостного уклонения от уплаты алиментных платежей ... в рамках уголовной ответственности применяются исправительные или принудительные работы до 1 года; арест на три месяца и лишение свободы до одного года... Уголовное наказание грозит, если у должника уже есть административные нарушения", - сообщает газета, ссылаясь на слова Ритмана.

Президент коллегии адвокатов отметил, что уголовное преследование также будет назначено, если должник осознанно совершает противоправные действия, например, скрывает свой уровень дохода, продает или дарит свое имущество, используя разнообразные мошеннические схемы.

За неуплату алиментов грозит и административная ответственность. Она применяется, если прошло более двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, и за этот период должник не предпринял никаких действий для погашения задолженностей перед ребенком. Ритман подчеркнул, что в судебном порядке в отношении неплательщика могут использоваться обязательные работы на период до 150 часов, административный арест на 15 суток, а также штрафы на сумму до 20 тысяч рублей.

"С точки зрения законодателя, неуплата алиментов является серьезным нарушением, которое напрямую затрагивает права несовершеннолетнего. Чтобы принудить должника погасить задолженность, могут применяться различные правовые меры", - добавил эксперт.