Университет из Ганы присоединился к SputnikPro - РИА Новости, 26.02.2026
18:47 26.02.2026
Университет из Ганы присоединился к SputnikPro
Университет из Ганы присоединился к SputnikPro
Международная медиагруппа "Россия сегодня" впервые провела мастер-класс SputnikPro для Университета медиа, искусств и коммуникации (UniMAC) Ганы. РИА Новости, 26.02.2026
Университет из Ганы присоединился к SputnikPro

Университет из Ганы присоединился к SputnikPro
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" впервые провела мастер-класс SputnikPro для Университета медиа, искусств и коммуникации (UniMAC) Ганы.
В ходе выступления директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков рассказал о принципах работы международного СМИ, а также роли искусственного интеллекта и цифровых технологий в трансформации современной журналистики: "На наших глазах завершается целая эпоха: время статичных форматов и предсказуемых новостных циклов уступает место динамичному цифровому пространству, формируемому социальными сетями и искусственным интеллектом. Внимание стало самым конкурентным ресурсом в мире, и выстоят лишь те, кто наиболее успешно овладеет данными технологиями".
Университет из Ганы присоединился к SputnikPro
Декан Школы журналистики и медиа UniMAC профессор Этсе Сиканку подчеркнул значение профессиональных стандартов в эпоху технологической трансформации: "В XXI веке информационные агентства остаются основой глобальной информационной экосистемы, задавая стандарты проверки фактов, оперативности и достоверности в эпоху информационного шума. По мере того, как искусственный интеллект меняет способы сбора, анализа и распространения новостей, он должен служить инструментом укрепления журналистской строгости, а не заменой человеческого труда".
В ходе мероприятия более 50 студентов Университета медиа, искусств и коммуникаций Ганы познакомились с практическими аспектами применения искусственного интеллекта в работе новостных агентств, включая создание контента, анализ данных, интеграцию мультимедиа и процессы верификации. Особое внимание было уделено этическим стандартам, сохранению редакционной ответственности и роли информационных агентств в поддержании доверия в условиях цифровых изменений.
Университет из Ганы присоединился к SputnikPro
Университет медиа, искусств и коммуникации (UniMAC) — государственный университет, расположенный в Аккре. Основанный в 2020 году в результате объединения специализированных институтов в области медиа и коммуникаций, UniMAC готовит специалистов в сфере журналистики, кино, телевидения, цифровых медиа и коммуникационных технологий и считается одним из ведущих центров профессионального медиаобразования в стране.
SputnikPro — образовательный проект международного информационного агентства и радио Sputnik, ориентированный на журналистов, студентов профильных вузов, пресс-секретарей и медиаменеджеров. Инициатива направлена на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Сессии охватывают различные аспекты современной журналистики, включая мультимедийное производство, работу с социальными сетями, развитие аудитории и цифровые инновации.
С 2018 года встречи SputnikPro проводятся офлайн в 25 странах и онлайн более чем в 80. Общее число участников по всему миру превышает 15 000 человек.
Университет из Ганы присоединился к SputnikPro
Проект SputnikPro стартовал в Нигерии
3 февраля, 14:24
 
Гана Аккра Sputnik
 
 
