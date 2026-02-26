Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" в феврале сбила более 30 БПЛА ВСУ в приграничье
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 26.02.2026
Группировка "Север" в феврале сбила более 30 БПЛА ВСУ в приграничье
Группировка "Север" в феврале сбила более 30 БПЛА ВСУ в приграничье
Группировка "Север" в феврале сбила более 30 БПЛА ВСУ в приграничье

Группировка "Север" в феврале сбила более 30 БПЛА ВСУ в Белгородской области

Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 фев - РИА Новости. Мобильные огневые группы 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 30 БПЛА ВСУ в течение месяца в феврале в белгородском приграничье, сообщили РИА Новости в группировке.
"В приграничье Белгородской области мобильные огневые группы (МОГ) 22-го зенитно-ракетного полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 30 беспилотников противника", - говорится в сообщении.
Группы дежурят круглосуточно и рассредоточены по основным маршрутам следования ударных БПЛА ВСУ, добавили в группировке.
"На вооружении у каждого расчёта — турели, установленные на автомобилях, переносные зенитно-ракетные комплексы и стрелковое оружие. Благодаря тепловизионным прицелам бойцы ведут точное огневое поражение целей", - пояснили в группировке.
Там же уточнили, что расчёты работают в непосредственной близости от государственной границы и объектов гражданской инфраструктуры.
"Налаженная связь с операторами радиолокационных станций позволяет своевременно предупреждать о пролёте БПЛА мимо МОГ. В случае возникновения цели в новом квадрате расчёт меняет огневую позицию, действуя на опережение, и подавляет воздушную цель плотным стрелковым огнём", - сообщили в группировке.
