Группировка "Север" в феврале сбила более 30 БПЛА ВСУ в приграничье
Группировка "Север" в феврале сбила более 30 БПЛА ВСУ в приграничье
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 фев - РИА Новости. Мобильные огневые группы 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 30 БПЛА ВСУ в течение месяца в феврале в белгородском приграничье, сообщили РИА Новости в группировке.
"В приграничье Белгородской области
мобильные огневые группы (МОГ) 22-го зенитно-ракетного полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 30 беспилотников противника", - говорится в сообщении.
Группы дежурят круглосуточно и рассредоточены по основным маршрутам следования ударных БПЛА ВСУ
, добавили в группировке.
"На вооружении у каждого расчёта — турели, установленные на автомобилях, переносные зенитно-ракетные комплексы и стрелковое оружие. Благодаря тепловизионным прицелам бойцы ведут точное огневое поражение целей", - пояснили в группировке.
Там же уточнили, что расчёты работают в непосредственной близости от государственной границы и объектов гражданской инфраструктуры.
"Налаженная связь с операторами радиолокационных станций позволяет своевременно предупреждать о пролёте БПЛА мимо МОГ. В случае возникновения цели в новом квадрате расчёт меняет огневую позицию, действуя на опережение, и подавляет воздушную цель плотным стрелковым огнём", - сообщили в группировке.