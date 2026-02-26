Группировка "Север" в феврале сбила более 30 БПЛА ВСУ в приграничье

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 фев - РИА Новости. Мобильные огневые группы 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 30 БПЛА ВСУ в течение месяца в феврале в белгородском приграничье, сообщили РИА Новости в группировке.

"В приграничье Белгородской области мобильные огневые группы (МОГ) 22-го зенитно-ракетного полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 30 беспилотников противника", - говорится в сообщении.

Группы дежурят круглосуточно и рассредоточены по основным маршрутам следования ударных БПЛА ВСУ , добавили в группировке.

"На вооружении у каждого расчёта — турели, установленные на автомобилях, переносные зенитно-ракетные комплексы и стрелковое оружие. Благодаря тепловизионным прицелам бойцы ведут точное огневое поражение целей", - пояснили в группировке.

Там же уточнили, что расчёты работают в непосредственной близости от государственной границы и объектов гражданской инфраструктуры.