https://ria.ru/20260226/spetsoperatsiya-2076791991.html
Telegram глушат, но это не влияет на выполнение задач, заявил военный
Telegram глушат, но это не влияет на выполнение задач, заявил военный - РИА Новости, 26.02.2026
Telegram глушат, но это не влияет на выполнение задач, заявил военный
Ограничения, накладываемые на работу Telegram и других мессенджеров, не мешают выполнению задач российскими военнослужащими, участвующими в спецоперации,... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T05:49:00+03:00
2026-02-26T05:49:00+03:00
2026-02-26T05:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
telegram
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382840_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d24a0b1db4eb76f09d7524639b7f6f29.jpg
https://ria.ru/20260226/spetsoperatsiya-2076790532.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382840_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab5460fe6e66f08dd1582d80a22239ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, telegram, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Telegram, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Telegram глушат, но это не влияет на выполнение задач, заявил военный
РИА Новости: ограничения Telegram не мешают российским военным выполнять задачи
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ограничения, накладываемые на работу Telegram и других мессенджеров, не мешают выполнению задач российскими военнослужащими, участвующими в спецоперации, рассказал старший механик группировки войск "Север" с позывным "Барбос".
Военнослужащим 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) в составе группировки войск "Север" были вручены государственные и ведомственные награды за проявленное мужество, профессионализм и успешное выполнение боевых задач в ходе спецоперации.
"Несмотря на то, что Telegram
сейчас глушат и многие мессенджеры, на нашу работу это никак не влияет. У нас есть своя внутренняя военная связь, то есть мы работаем по ней. Также у нас есть радиостанции, свой интернет", - приводит слова "Барбоса" Минобороны РФ
.
Он уточнил, что российские бойцы выполняют свою работу, несмотря на огневое воздействие противника. Беспилотников, по его словам, становится больше.