Telegram глушат, но это не влияет на выполнение задач, заявил военный - РИА Новости, 26.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:49 26.02.2026
Telegram глушат, но это не влияет на выполнение задач, заявил военный
Telegram глушат, но это не влияет на выполнение задач, заявил военный - РИА Новости, 26.02.2026
Telegram глушат, но это не влияет на выполнение задач, заявил военный
Ограничения, накладываемые на работу Telegram и других мессенджеров, не мешают выполнению задач российскими военнослужащими, участвующими в спецоперации,... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T05:49:00+03:00
2026-02-26T05:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
telegram
министерство обороны рф (минобороны рф)
Telegram глушат, но это не влияет на выполнение задач, заявил военный

РИА Новости: ограничения Telegram не мешают российским военным выполнять задачи

Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета САУ 2С44 Гиацинт-К в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Ограничения, накладываемые на работу Telegram и других мессенджеров, не мешают выполнению задач российскими военнослужащими, участвующими в спецоперации, рассказал старший механик группировки войск "Север" с позывным "Барбос".
Военнослужащим 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) в составе группировки войск "Север" были вручены государственные и ведомственные награды за проявленное мужество, профессионализм и успешное выполнение боевых задач в ходе спецоперации.
Военнослужащий во время боевой работы - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Морпехи рассказали о последствиях блокировки Starlink и замедлении Telegram
05:28
"Несмотря на то, что Telegram сейчас глушат и многие мессенджеры, на нашу работу это никак не влияет. У нас есть своя внутренняя военная связь, то есть мы работаем по ней. Также у нас есть радиостанции, свой интернет", - приводит слова "Барбоса" Минобороны РФ.
Он уточнил, что российские бойцы выполняют свою работу, несмотря на огневое воздействие противника. Беспилотников, по его словам, становится больше.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
