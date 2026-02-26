Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" отразила две контратаки украинских штурмовых подразделений на купянском направлении, уничтожив при этом 12 боевиков, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма.

Он добавил, что расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы "Запада" сбили семь барражирующих боеприпасов, 20 беспилотников самолётного типа, а также 54 тяжёлых боевых квадракоптера.