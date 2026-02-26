https://ria.ru/20260226/spetsoperatsiya-2076791668.html
Группировка "Запад" отразила две контратаки ВСУ на Купянском направлении
2026-02-26T05:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" отразила две контратаки украинских штурмовых подразделений на купянском направлении, уничтожив при этом 12 боевиков, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма.
"На купянском направлении в течение суток подразделениями шестой гвардейской общевойсковой армии отражены две контратаки штурмовых подразделений механизированной бригады и бригады охраны Генштаба ВСУ
в районах Паламаревки и Благодатовки. Уничтожены 12 боевиков и пикап противника", - сказал Бигма.
Он добавил, что расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы "Запада" сбили семь барражирующих боеприпасов, 20 беспилотников самолётного типа, а также 54 тяжёлых боевых квадракоптера.
"Выявлены и уничтожены 38 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink", - рассказал начальник пресс-центра.