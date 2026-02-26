В СПЧ заявили о системных нарушениях прав человека киевским режимом

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Преступления киевского режима против наиболее уязвимых категорий населения, включая пожилых людей, носят системный характер, заявил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод.

Пресс-конференция, в рамках которой представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Преступления киевского режима против лиц пожилого и старческого возраста", прошла в четверг в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве

"Никто не должен уйти от ответственности. Пожилые люди, как известно, наиболее уязвимая категория граждан, это признает и международное право. В силу возраста, в силу заболеваний, в силу такой специфики (пожилые люди более уязвимая категория граждан - ред.). Но для украинского режима закон не писан, международное право постоянно нарушается", - сказал Брод в ходе пресс-конференции.

Он также отметил, что системные нарушения киевским режимом международного права - это следствие целенаправленной государственной политики, однако реакция международного сообщества, по словам Брода, остается крайне слабой и характеризуется двойными стандартами.

"Реакция значительной части международного сообщества, в особенности западных стран, и аффилированных с ними институтов, характеризуется попустительством, избирательностью, двойными стандартами. Это подрывает универсальность норм международного права", - добавил Брод.