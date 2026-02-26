Совкомбанк: более 80% сотрудников ежедневно используют ИИ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. В 2025 году в Совкомбанке переход к повсеместному внедрению ИИ стал важной вехой в развитии, более 80% сотрудников ключевых подразделений используют эти технологии в своей работе каждый день, сообщает пресс-служба банка.

"Появление доступных для локального развертывания мощных моделей позволило банку приступить к созданию собственной, безопасной и контролируемой ИИ-инфраструктуры. Уже на старте проекта перед командой стояла задача не просто протестировать эту технологию, а сделать ее полноценным рабочим инструментом для сотрудников", - говорится в сообщении.

Первый этап, включающий развертывание инфраструктуры, разработку веб-интерфейса и организацию обучения, завершился всего за 2 месяца. При этом за год обучение прошли 95% сотрудников целевой группы – более 34 тысяч человек, получив навыки эффективного взаимодействия с ИИ-инструментами.

Следующим шагом стала интеграция больших языковых моделей с внутренними системами банка и базами знаний. Это позволило моделям формировать ответы, релевантные банковским продуктам и процессам, что значительно повысило их практическую ценность. Более 80% сотрудников ключевых подразделений — от клиентского сервиса до IT — используют ИИ-ассистентов в ежедневной работе. В ИТ-подразделениях, где инструменты адаптированы для специфических задач, показатель регулярного применения ИИ достиг 95%.

"Мы уже видим впечатляющие результаты внедрения больших языковых моделей, но понимаем, что это только начало. Первые автономные агенты показывают невероятный рост продуктивности и качества работы. Переход к повсеместному использованию ИИ в организации — это большое культурное изменение. Успех возможен благодаря сильной технологической команде, вовлечению менеджмента и общей дисциплине. Это наш рецепт успеха", — отметил заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.