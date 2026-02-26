Совкомбанк снизил ставки по рыночным ипотечным программам

Базовая процентная ставка на покупку недвижимости составляет от 20,49% годовых. Минимальная ставка по рыночным ипотечным программам – 19,99% при соблюдении регулярного оборота по карте "Халва", то есть совершении не менее десяти покупок на общую сумму от 20 тысяч рублей в месяц в течение всего срока кредитования.