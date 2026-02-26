https://ria.ru/20260226/sovkombank--2076978663.html
Совкомбанк снизил ставки по рыночным ипотечным программам
Совкомбанк снизил ставки по рыночным ипотечным программам - РИА Новости, 26.02.2026
Совкомбанк снизил ставки по рыночным ипотечным программам
ПАО "Совкомбанк" заявило о снижении ставок по рыночной ипотеке, полная стоимость кредита на момент заключения договора составит от 21,944% до 24,849%, сообщает... РИА Новости, 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости.
ПАО "Совкомбанк" заявило о снижении ставок по рыночной ипотеке
, полная стоимость кредита на момент заключения договора составит от 21,944% до 24,849%, сообщает пресс-служба банка.
Ставка сократилась на 1-1,5 процентных пункта в зависимости от программы кредитования.
Базовая процентная ставка на покупку недвижимости составляет от 20,49% годовых. Минимальная ставка по рыночным ипотечным программам – 19,99% при соблюдении регулярного оборота по карте "Халва", то есть совершении не менее десяти покупок на общую сумму от 20 тысяч рублей в месяц в течение всего срока кредитования.
Максимальная сумма кредита по данным ипотечным программам – 50 миллионов рублей, срок – до 30 лет. Первоначальный взнос за счет собственных средств – не менее 20%, в качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала.
