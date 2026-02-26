Рейтинг@Mail.ru
Совкомбанк снизил ставки по рыночным ипотечным программам - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/sovkombank--2076978663.html
Совкомбанк снизил ставки по рыночным ипотечным программам
Совкомбанк снизил ставки по рыночным ипотечным программам - РИА Новости, 26.02.2026
Совкомбанк снизил ставки по рыночным ипотечным программам
ПАО "Совкомбанк" заявило о снижении ставок по рыночной ипотеке, полная стоимость кредита на момент заключения договора составит от 21,944% до 24,849%, сообщает... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T19:09:00+03:00
2026-02-26T19:09:00+03:00
совкомбанк
ипотека
банки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051011204_0:52:1017:624_1920x0_80_0_0_d4fe0ce8acf6996e622fbb7001c40b6e.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051011204_57:0:960:677_1920x0_80_0_0_31fca411492ad7b473fbfca39c4d9dee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совкомбанк, ипотека, банки
Совкомбанк, Ипотека, Банки

Совкомбанк снизил ставки по рыночным ипотечным программам

© Фото : пресс-служба СовкомбанкаСовкомбанк
Совкомбанк - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : пресс-служба Совкомбанка
Совкомбанк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ПАО "Совкомбанк" заявило о снижении ставок по рыночной ипотеке, полная стоимость кредита на момент заключения договора составит от 21,944% до 24,849%, сообщает пресс-служба банка.
Ставка сократилась на 1-1,5 процентных пункта в зависимости от программы кредитования.
Базовая процентная ставка на покупку недвижимости составляет от 20,49% годовых. Минимальная ставка по рыночным ипотечным программам – 19,99% при соблюдении регулярного оборота по карте "Халва", то есть совершении не менее десяти покупок на общую сумму от 20 тысяч рублей в месяц в течение всего срока кредитования.
Максимальная сумма кредита по данным ипотечным программам – 50 миллионов рублей, срок – до 30 лет. Первоначальный взнос за счет собственных средств – не менее 20%, в качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала.

ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) В РАЗДЕЛЕ ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ НА САЙТЕ www.sovcombank.ru

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

Реклама, ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, erid: F7NfYUJCUneTUxccm9Dm
 
СовкомбанкИпотекаБанки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала