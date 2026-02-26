Песков ответил на вопрос о позиции России по участию в Совете мира

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ пока продолжает формулировать позицию о целесообразности участия России в "Совете мира", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"МИД до сих пор формулирует позицию", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, представил ли МИД оценки о целесообразности вступления России в "Совет мира".