Песков ответил на вопрос о позиции России по участию в Совете мира

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ пока продолжает формулировать позицию о целесообразности участия России в "Совете мира", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия не была представлена на первом заседании "Совета мира", формирование ее позиции по нему продолжается.
"МИД до сих пор формулирует позицию", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, представил ли МИД оценки о целесообразности вступления России в "Совет мира".
Администрация президента США Дональда Трампа направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
