Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о позиции России по участию в Совете мира - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 26.02.2026 (обновлено: 12:47 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/sovet-2076854337.html
Песков ответил на вопрос о позиции России по участию в Совете мира
Песков ответил на вопрос о позиции России по участию в Совете мира - РИА Новости, 26.02.2026
Песков ответил на вопрос о позиции России по участию в Совете мира
Министерство иностранных дел РФ пока продолжает формулировать позицию о целесообразности участия России в "Совете мира", заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:29:00+03:00
2026-02-26T12:47:00+03:00
россия
дмитрий песков
в мире
совет мира по газе
австралия
мария захарова
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260221/sovet-2075961668.html
россия
австралия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, в мире, совет мира по газе, австралия, мария захарова, сша, дональд трамп
Россия, Дмитрий Песков, В мире, Совет мира по Газе, Австралия, Мария Захарова, США, Дональд Трамп
Песков ответил на вопрос о позиции России по участию в Совете мира

Песков: МИД продолжает формулировать позицию России по участию в Совете мира

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ пока продолжает формулировать позицию о целесообразности участия России в "Совете мира", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия не была представлена на первом заседании "Совета мира", формирование ее позиции по нему продолжается.
"МИД до сих пор формулирует позицию", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, представил ли МИД оценки о целесообразности вступления России в "Совет мира".
Администрация президента США Дональда Трампа направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Совета мира в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Для Совета мира все только начинается, считает экс-посол США
21 февраля, 13:37
 
РоссияДмитрий ПесковВ миреСовет мира по ГазеАвстралияМария ЗахароваСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала