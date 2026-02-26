Рейтинг@Mail.ru
Солдатова* заочно будут судить за уклонение от обязанностей иноагента - РИА Новости, 26.02.2026
11:16 26.02.2026
Солдатова* заочно будут судить за уклонение от обязанностей иноагента
CC BY-SA 4.0 / Andrei Soldatov / Андрей Солдатов*
Андрей Солдатов* - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
CC BY-SA 4.0 / Andrei Soldatov /
Андрей Солдатов*. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Журналиста-иноагента Андрея Солдатова* заочно будут судить в Москве за уклонение от обязанностей иностранного агента и участие в нежелательной организации, сообщает прокуратура Москвы на платформе Мax.
"Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иноагента Андрея Солдатова*... Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он обвиняется по статьям об уклонении от исполнения обязанностей иноагента и участии в деятельности иностранной или международной организации, признанной в РФ нежелательной.
По данным следствия, признанный иноагентом Солдатов* ранее привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента и за участие в иностранной нежелательной организации. Подчеркивается, что, находясь за пределами РФ, Солдатов* продолжил распространять материалы без соответствующих указаний, а также принимал участие в деятельности нежелательной организации.
В настоящее время Солдатов* заочно арестован, он объявлен в розыск.
* Признан иностранным агентом в России
