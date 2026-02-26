Солдатова* заочно будут судить за уклонение от обязанностей иноагента

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Журналиста-иноагента Андрея Солдатова* заочно будут судить в Москве за уклонение от обязанностей иностранного агента и участие в нежелательной организации, сообщает прокуратура Москвы на платформе Мax.

По данным следствия, признанный иноагентом Солдатов* ранее привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента и за участие в иностранной нежелательной организации. Подчеркивается, что, находясь за пределами РФ, Солдатов* продолжил распространять материалы без соответствующих указаний, а также принимал участие в деятельности нежелательной организации.