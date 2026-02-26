Рейтинг@Mail.ru
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи
Морвокзал в Сочи
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
18:39 26.02.2026 (обновлено: 18:45 26.02.2026)
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи - РИА Новости, 26.02.2026
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи
Брасс-ансамбль Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением альтиста и дирижера Юрия Башмета выступил в зале ожидания аэропорта Сочи,... РИА Новости, 26.02.2026
хiх зимний международный фестиваль искусств в сочи
юрий башмет
сочи
сергей прокофьев
юрий башмет, сочи, сергей прокофьев
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, Юрий Башмет, Сочи, Сергей Прокофьев
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи

Брасс-ансамбль юношеского симфонического оркестра выступил в аэропорту Сочи

© Фото предоставлено Русским концертным агентствомВсероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото предоставлено Русским концертным агентством
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи
СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Брасс-ансамбль Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением альтиста и дирижера Юрия Башмета выступил в зале ожидания аэропорта Сочи, сообщили в сочинской авиагавани.
Концерт в аэропорту стал частью XIX Зимнего международного фестиваля искусств, который проходит в регионе под руководством Башмета.
© Фото предоставлено Русским концертным агентствомВсероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото предоставлено Русским концертным агентством
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи
Пассажиры собрались у импровизационной сцены в зале ожидания, где артисты исполнили фрагменты из классических и современных произведений, таких как "Квинтет №1 (l часть) Виктора Эвальда, "Падишах" Облова, "Escape" Kevin McKe, "Полька Джурри" Георгия Страутмана, "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева.
XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи с 18 февраля по 1 марта 2026 года. Это музыкальное событие стало неотъемлемой частью культурной жизни. Фестиваль объединяет известных исполнителей, артистов, молодых талантливых музыкантов, исследователей музыки, специалистов в области культурного менеджмента, журналистов и, конечно, публику. В программе фестиваля – не только концерты разных жанров и направлений, но и творческие школы, а также фотовыставки, мероприятия для профессионалов музыкальной отрасли.
© Фото предоставлено Русским концертным агентствомВсероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото предоставлено Русским концертным агентством
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи
 
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, Юрий Башмет, Сочи, Сергей Прокофьев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
