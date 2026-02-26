Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил в аэропорту Сочи

Пассажиры собрались у импровизационной сцены в зале ожидания, где артисты исполнили фрагменты из классических и современных произведений, таких как "Квинтет №1 (l часть) Виктора Эвальда, "Падишах" Облова, "Escape" Kevin McKe, "Полька Джурри" Георгия Страутмана, "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева.

XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи с 18 февраля по 1 марта 2026 года. Это музыкальное событие стало неотъемлемой частью культурной жизни. Фестиваль объединяет известных исполнителей, артистов, молодых талантливых музыкантов, исследователей музыки, специалистов в области культурного менеджмента, журналистов и, конечно, публику. В программе фестиваля – не только концерты разных жанров и направлений, но и творческие школы, а также фотовыставки, мероприятия для профессионалов музыкальной отрасли.