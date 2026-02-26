Рейтинг@Mail.ru
Опера "Деревенский философ" покорила публику на фестивале в Сочи - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Морвокзал в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
11:43 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/sochi-2076839743.html
Опера "Деревенский философ" покорила публику на фестивале в Сочи
Опера "Деревенский философ" покорила публику на фестивале в Сочи - РИА Новости, 26.02.2026
Опера "Деревенский философ" покорила публику на фестивале в Сочи
Комическая барочная опера "Деревенский философ" Бальдассаре Галуппи на либретто Карло Гольдони покорила публику на Зимнем фестивале искусств в Сочи, передает... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T11:43:00+03:00
2026-02-26T11:43:00+03:00
хiх зимний международный фестиваль искусств в сочи
сочи
венеция
юрий башмет
опера
театр
искусство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076837986_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9dabeb5cd46c5c4a8ba0c35a5afa82e.jpg
https://ria.ru/20260223/festival-2076231824.html
https://ria.ru/20260225/iolanta-2076588609.html
сочи
венеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076837986_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_d98884c7942fcdb1870b879ca3bc3b62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, венеция, юрий башмет, опера, театр, искусство
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, Сочи, Венеция, Юрий Башмет, Опера, Театр, Искусство
Опера "Деревенский философ" покорила публику на фестивале в Сочи

На фестивале искусств в Сочи представили постановку "Деревенский философ"

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОпера "Деревенский философ" на фестивале искусств в Сочи
Опера Деревенский философ на фестивале искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Опера "Деревенский философ" на фестивале искусств в Сочи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Комическая барочная опера "Деревенский философ" Бальдассаре Галуппи на либретто Карло Гольдони покорила публику на Зимнем фестивале искусств в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи под руководством альтиста и дирижера Юрия Башмета.
Прима-балерина Большого театра Элеонора Севенард и премьер Большого театра Артем Овчаренко на вечере балета Хореография судьбы, посвященном Юрию Григоровичу - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
На фестивале в Сочи прошел вечер балета, посвященный Юрию Григоровичу
23 февраля, 16:35
Оркестр и ансамбль из Италии La Magnifica Comunità под руководством дирижера Энрико Казацца представили публике запутанные любовные истории на итальянском языке. Особенностью постановки стало активное участие в действии оркестра, его исполнители выступали не просто аккомпанировали, а превратились в полноценных актеров, живо взаимодействуя с происходящим на сцене.
Премьера оперы состоялась в Венеции 26 октября 1754 года, она имела большой успех в свое время, отметила режиссер оперы Стефания Бонфаделли. В течение пяти лет после премьеры опера не сходила с подмостков европейских театров, а сегодня звучит крайне редко. Бонфаделли рассказала журналистам, что эту постановку создавали специально для показа в Сочи на Фестивале.
В центре комического сюжета – сельский житель Тритемио, который выдает замуж свою дочь. Череда комических ситуаций пародирует контраст между городской и деревенской жизнью. Как и несколько веков назад, герои оперы остаются понятными и знакомыми для зрителей, заявил журналистам дирижер оркестра Энрико Казацца.
"Мы влюблены в эту работу, потому что персонажи действительно аутентичны. Либретто написал великий Карло Гольдони, один из самых знаменитых итальянских драматургов. Каждый может найти что-то общее с персонажами этой оперы. Она очень правдивая, отражает то, что действительно происходит в жизни", – сказал Казацца.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОпера "Деревенский философ" на фестивале искусств в Сочи
Опера Деревенский философ на фестивале искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Опера "Деревенский философ" на фестивале искусств в Сочи
Оркестр La Magnifica Comunità был основан в 1990 году как инструментальный ансамбль эпохи барокко, специализирующийся на исторически информированном исполнительстве.
"Мы базируемся недалеко от Венеции и наша цель – как можно больше играть все то, что связано с венецианским музыкальным наследием эпохи барокко. Мы используем копии инструментов XVII-XVIII веков. В те времена, в том числе, использовался другой строй, а также жильные струны – все это отражалось и на качестве звука", – добавил Казацца.
XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи с 18 февраля по 1 марта 2026 года. Фестиваль объединяет известных исполнителей, артистов, молодых талантливых музыкантов, исследователей музыки, специалистов в области культурного менеджмента, журналистов. В программе фестиваля – не только концерты разных жанров и направлений, но и творческие школы, а также фотовыставки, мероприятия для профессионалов музыкальной отрасли.
Павел Сафонов в роли Чайковского в сцене из оперы П.И.Чайковского Иоланта в авторской версии Юрия Башмета в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Оперу "Иоланта" в версии Башмета показали на фестивале в Сочи
25 февраля, 11:48
 
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в СочиСочиВенецияЮрий БашметОпераТеатрИскусство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала