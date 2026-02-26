Опера "Деревенский философ" покорила публику на фестивале в Сочи

СОЧИ, 26 фев - РИА Новости. Комическая барочная опера "Деревенский философ" Бальдассаре Галуппи на либретто Карло Гольдони покорила публику на Зимнем фестивале искусств в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи под руководством альтиста и дирижера Юрия Башмета.

Оркестр и ансамбль из Италии La Magnifica Comunità под руководством дирижера Энрико Казацца представили публике запутанные любовные истории на итальянском языке. Особенностью постановки стало активное участие в действии оркестра, его исполнители выступали не просто аккомпанировали, а превратились в полноценных актеров, живо взаимодействуя с происходящим на сцене.

Премьера оперы состоялась в Венеции 26 октября 1754 года, она имела большой успех в свое время, отметила режиссер оперы Стефания Бонфаделли. В течение пяти лет после премьеры опера не сходила с подмостков европейских театров, а сегодня звучит крайне редко. Бонфаделли рассказала журналистам, что эту постановку создавали специально для показа в Сочи на Фестивале.

В центре комического сюжета – сельский житель Тритемио, который выдает замуж свою дочь. Череда комических ситуаций пародирует контраст между городской и деревенской жизнью. Как и несколько веков назад, герои оперы остаются понятными и знакомыми для зрителей, заявил журналистам дирижер оркестра Энрико Казацца.

"Мы влюблены в эту работу, потому что персонажи действительно аутентичны. Либретто написал великий Карло Гольдони, один из самых знаменитых итальянских драматургов. Каждый может найти что-то общее с персонажами этой оперы. Она очень правдивая, отражает то, что действительно происходит в жизни", – сказал Казацца.

Оркестр La Magnifica Comunità был основан в 1990 году как инструментальный ансамбль эпохи барокко, специализирующийся на исторически информированном исполнительстве.

"Мы базируемся недалеко от Венеции и наша цель – как можно больше играть все то, что связано с венецианским музыкальным наследием эпохи барокко. Мы используем копии инструментов XVII-XVIII веков. В те времена, в том числе, использовался другой строй, а также жильные струны – все это отражалось и на качестве звука", – добавил Казацца.