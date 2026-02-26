https://ria.ru/20260226/sobyanin-2077013802.html
Система ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
Система ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 26.02.2026
Система ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T22:26:00+03:00
2026-02-26T22:26:00+03:00
2026-02-26T22:27:00+03:00
москва
сергей собянин
происшествия
москва
Система ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
Собянин: ПВО сбила 2 БПЛА, летевших на Москву