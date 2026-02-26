https://ria.ru/20260226/sobyanin-2076987313.html
ПВО отразила атаку трех БПЛА, летевших на Москву
ПВО отразила атаку трех БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 26.02.2026
ПВО отразила атаку трех БПЛА, летевших на Москву
Отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T19:55:00+03:00
2026-02-26T19:55:00+03:00
2026-02-26T20:05:00+03:00
москва
происшествия
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
https://ria.ru/20260225/pvo-2076646292.html
москва
ПВО отразила атаку трех БПЛА, летевших на Москву
Собянин: отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву