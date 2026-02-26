Рейтинг@Mail.ru
Суд изберет меру пресечения подозреваемому в похищении девочки в Смоленске - РИА Новости, 26.02.2026
23:21 26.02.2026
Суд изберет меру пресечения подозреваемому в похищении девочки в Смоленске
Суд изберет меру пресечения подозреваемому в похищении девочки в Смоленске - РИА Новости, 26.02.2026
Суд изберет меру пресечения подозреваемому в похищении девочки в Смоленске
Суд в ближайшее время изберет меру пресечения подозреваемому в похищении девочки в Смоленске, сообщила прокуратура Смоленской области. РИА Новости, 26.02.2026
происшествия, россия, смоленск, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Смоленск, Смоленская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд изберет меру пресечения подозреваемому в похищении девочки в Смоленске

Суд скоро изберет меру пресечения подозреваемому в похищении девочки в Смоленске

© соцсетиПодозреваемый в похищении девочки в Смоленске
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© соцсети
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Суд в ближайшее время изберет меру пресечения подозреваемому в похищении девочки в Смоленске, сообщила прокуратура Смоленской области.
"Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту по статье 126 УК РФ (похищение человека). В настоящее время мужчина задержан, в ближайшее время судом ему будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.
Ранее СК РФ сообщал о том, что следствие будет ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.
Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
