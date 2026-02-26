Весь Смоленск искал пропавшую девочку, рассказали поисковики

БЕЛГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку обнаружили живой и невредимой благодаря масштабной трехдневной поисковой операции, в которой объединили усилия силовые службы и тысячи неравнодушных граждан, заявили в поисковом отряде "Сальвар".
Как рассказали поисковики, то утро в семье девятилетней девочки начиналось как обычно. В 8.10 мск она вышла из квартиры, чтобы погулять с собакой, и не вернулась. Через некоторое время соседи увидели испуганного пса, сидящего одного на площадке. Мама сразу забила тревогу.
"В эти 72 часа случилось невозможное: город объединился. К поискам подключились все возможные силы: полиция, Росгвардия, Следственный комитет, прибывший из Беларуси отряд "Ангел" и, конечно, наш отряд "Сальвар". Но главной силой стали люди. Тысяча человек приехали в штаб лично. Еще сотни помогали дистанционно", - написал отряд в соцсетях.
Жители Смоленска приняли чужую боль как свою, и беда сплотила всех, подчеркнули в "Сальвар". За три дня, по информации поисковиков, было расклеено более четырех тысяч ориентировок, пройдены десятки километров пешком, осмотрены сотни объектов, включая заброшенные здания, гаражи, подвалы и чердаки. Также были просмотрены записи с десятков камер.
В четверг вечером СК РФ сообщил, что установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске, с ним работают следователи, сама девочка жива. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. В силовых структурах региона рассказали РИА Новости, что девочка была обнаружена в квартире сожительницы подозреваемого.