Весь Смоленск искал пропавшую девочку, рассказали поисковики

БЕЛГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку обнаружили живой и невредимой благодаря масштабной трехдневной поисковой операции, в которой объединили усилия силовые службы и тысячи неравнодушных граждан, заявили в поисковом отряде "Сальвар".

Как рассказали поисковики, то утро в семье девятилетней девочки начиналось как обычно. В 8.10 мск она вышла из квартиры, чтобы погулять с собакой, и не вернулась. Через некоторое время соседи увидели испуганного пса, сидящего одного на площадке. Мама сразу забила тревогу.