Весь Смоленск искал пропавшую девочку, рассказали поисковики - РИА Новости, 26.02.2026
23:14 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/smolensk-2077017920.html
Весь Смоленск искал пропавшую девочку, рассказали поисковики
Весь Смоленск искал пропавшую девочку, рассказали поисковики - РИА Новости, 26.02.2026
Весь Смоленск искал пропавшую девочку, рассказали поисковики
Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку обнаружили живой и невредимой благодаря масштабной трехдневной поисковой операции, в которой объединили усилия... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T23:14:00+03:00
2026-02-26T23:14:00+03:00
смоленск
белоруссия
россия
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2077011179_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_94e4242f9865f5a9c68c6c24818cfbc9.jpg
https://ria.ru/20260226/foto-2077016795.html
https://ria.ru/20260226/smolensk-2077017197.html
смоленск
белоруссия
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
смоленск, белоруссия, россия, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Смоленск, Белоруссия, Россия, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Весь Смоленск искал пропавшую девочку, рассказали поисковики

Поисковики рассказали, что весь Смоленск искал пропавшую 9-летнюю девочку

© Фото : ПСО "Сальвар" Смоленская областьВолонтеры, принимавшие участие в поисках пропавшей девочки в Смоленске
Волонтеры, принимавшие участие в поисках пропавшей девочки в Смоленске - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : ПСО "Сальвар" Смоленская область
Волонтеры, принимавшие участие в поисках пропавшей девочки в Смоленске
БЕЛГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку обнаружили живой и невредимой благодаря масштабной трехдневной поисковой операции, в которой объединили усилия силовые службы и тысячи неравнодушных граждан, заявили в поисковом отряде "Сальвар".
Как рассказали поисковики, то утро в семье девятилетней девочки начиналось как обычно. В 8.10 мск она вышла из квартиры, чтобы погулять с собакой, и не вернулась. Через некоторое время соседи увидели испуганного пса, сидящего одного на площадке. Мама сразу забила тревогу.
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Опубликовано фото подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
Вчера, 22:59
"В эти 72 часа случилось невозможное: город объединился. К поискам подключились все возможные силы: полиция, Росгвардия, Следственный комитет, прибывший из Беларуси отряд "Ангел" и, конечно, наш отряд "Сальвар". Но главной силой стали люди. Тысяча человек приехали в штаб лично. Еще сотни помогали дистанционно", - написал отряд в соцсетях.
Жители Смоленска приняли чужую боль как свою, и беда сплотила всех, подчеркнули в "Сальвар". За три дня, по информации поисковиков, было расклеено более четырех тысяч ориентировок, пройдены десятки километров пешком, осмотрены сотни объектов, включая заброшенные здания, гаражи, подвалы и чердаки. Также были просмотрены записи с десятков камер.
В четверг вечером СК РФ сообщил, что установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске, с ним работают следователи, сама девочка жива. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. В силовых структурах региона рассказали РИА Новости, что девочка была обнаружена в квартире сожительницы подозреваемого.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Улики говорят о причастности подозреваемого к похищению девочки в Смоленске
Вчера, 23:07
 
СмоленскБелоруссияРоссияИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
