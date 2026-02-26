Рейтинг@Mail.ru
20:57 26.02.2026
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был судим за наркотики
ТУЛА, 26 фев – РИА Новости. Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске был осужден за хранение наркотических средств в крупном размере, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В четверг СК РФ сообщил, что пропавшая во вторник 9-летняя девочка была найдена живой. Подозреваемый в ее похищении местный житель был установлен и задержан. В силовых структурах региона отметили, что он был ранее судим.
Источник РИА Новости подтвердил личность задержанного мужчины. Согласно документам, в 2021 году он был приговорен к трем годам лишения свободы условно за приобретение и хранение без цели сбыта психотропного вещества в крупном размере.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, 9-летняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 08.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Были развернуты масштабные поиски. СУСК возбудили уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения ребенка. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.
Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Девочку, пропавшую в Смоленске, нашли в том же районе, где она проживает
Вчера, 20:35
 
