Жизни девочки, найденной после похищения в Смоленске, ничего не угрожает
20:28 26.02.2026
Жизни девочки, найденной после похищения в Смоленске, ничего не угрожает
Жизни девочки, найденной после похищения в Смоленске, ничего не угрожает
Жизни найденной после похищения 9-летней девочки в Смоленске ничто не угрожает, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 26.02.2026
Жизни девочки, найденной после похищения в Смоленске, ничего не угрожает

Жизни найденной после похищения 9-летней девочки в Смоленске ничто не угрожает

© Фото : ПСО "Сальвар"Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки
ТУЛА, 26 фев – РИА Новости. Жизни найденной после похищения 9-летней девочки в Смоленске ничто не угрожает, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Жизни ребенка ничто не угрожает", - написала Волк в Telegram-канале.
Девочку, найденную после похищения в Смоленске, скоро передадут семье
Вчера, 20:25
 
