Жизни девочки, найденной после похищения в Смоленске, ничего не угрожает
Жизни девочки, найденной после похищения в Смоленске, ничего не угрожает
Жизни найденной после похищения 9-летней девочки в Смоленске ничто не угрожает, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T20:28:00+03:00
смоленск
