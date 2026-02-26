Рейтинг@Mail.ru
Смоленские водители передали волонтерам видео для поисков девочки - РИА Новости, 26.02.2026
14:59 26.02.2026
Смоленские водители передали волонтерам видео для поисков девочки
Смоленские водители передали волонтерам видео для поисков девочки
Смоленские волонтеры продолжают изучать кадры с видеорегистраторов в поисках девятилетней девочки, на призывы поисковиков предоставить видео откликаются десятки РИА Новости, 26.02.2026
смоленская область
2026
Новости
смоленская область, происшествия
Смоленская область, Происшествия
Смоленские водители передали волонтерам видео для поисков девочки

РИА Новости: в Смоленске водители передали десятки видео для поисков девочки

Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки
Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : ПСО "Сальвар"
Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Смоленские волонтеры продолжают изучать кадры с видеорегистраторов в поисках девятилетней девочки, на призывы поисковиков предоставить видео откликаются десятки водителей, рассказали РИА Новости в поисковом отряде "Сальвар".
"Работа по изучению видео продолжается, водители шлют десятки записей с видеорегистраторов по запрашиваемым нами маршрутам", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что число маршрутов увеличивается, таким образом расширяется география поисков. В частности, ночью "Сальвар" в своем Тelegram-канале запросил записи с видеорегистраторов тех, кто проезжал 24 февраля в промежуток времени с 08.40 до 09.05 по маршруту Авиационный завод — мкр. Королевка. Буквально час назад отряд запросил записи с машин, проезжавших 24 февраля в промежуток времени с 7.00 до 9.20 от Авиационного завода до деревни Дивасы.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Развернуты масштабные поиски. Прокуратура проводит проверку, СУСК возбудило уголовное дело. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.
Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Следователи продолжают опрос соседей пропавшей в Смоленске девочки
Вчера, 12:25
 
Смоленская область
 
 
