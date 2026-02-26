Смоленские водители передали волонтерам видео для поисков девочки

Она отметила, что число маршрутов увеличивается, таким образом расширяется география поисков. В частности, ночью "Сальвар" в своем Тelegram-канале запросил записи с видеорегистраторов тех, кто проезжал 24 февраля в промежуток времени с 08.40 до 09.05 по маршруту Авиационный завод — мкр. Королевка. Буквально час назад отряд запросил записи с машин, проезжавших 24 февраля в промежуток времени с 7.00 до 9.20 от Авиационного завода до деревни Дивасы.