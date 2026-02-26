https://ria.ru/20260226/smolensk-2076892352.html
Смоленские водители передали волонтерам видео для поисков девочки
Смоленские водители передали волонтерам видео для поисков девочки - РИА Новости, 26.02.2026
Смоленские водители передали волонтерам видео для поисков девочки
Смоленские волонтеры продолжают изучать кадры с видеорегистраторов в поисках девятилетней девочки, на призывы поисковиков предоставить видео откликаются десятки РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T14:59:00+03:00
2026-02-26T14:59:00+03:00
2026-02-26T14:59:00+03:00
смоленская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076808171_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_596dc8f038e8afc7ab726e2c8a52df09.jpg
https://ria.ru/20260226/smolensk-2076852586.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076808171_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_baae3f4547ab43d4e50360d040294c8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, происшествия
Смоленская область, Происшествия
Смоленские водители передали волонтерам видео для поисков девочки
РИА Новости: в Смоленске водители передали десятки видео для поисков девочки
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Смоленские волонтеры продолжают изучать кадры с видеорегистраторов в поисках девятилетней девочки, на призывы поисковиков предоставить видео откликаются десятки водителей, рассказали РИА Новости в поисковом отряде "Сальвар".
"Работа по изучению видео продолжается, водители шлют десятки записей с видеорегистраторов по запрашиваемым нами маршрутам", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что число маршрутов увеличивается, таким образом расширяется география поисков. В частности, ночью "Сальвар" в своем Тelegram-канале запросил записи с видеорегистраторов тех, кто проезжал 24 февраля в промежуток времени с 08.40 до 09.05 по маршруту Авиационный завод — мкр. Королевка. Буквально час назад отряд запросил записи с машин, проезжавших 24 февраля в промежуток времени с 7.00 до 9.20 от Авиационного завода до деревни Дивасы.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области
, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Развернуты масштабные поиски. Прокуратура проводит проверку, СУСК возбудило уголовное дело. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.