Рейтинг@Mail.ru
В телефоне пропавшей в Смоленске девочки не нашли подозрительной переписки - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 26.02.2026 (обновлено: 10:17 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/smolensk-2076814768.html
В телефоне пропавшей в Смоленске девочки не нашли подозрительной переписки
В телефоне пропавшей в Смоленске девочки не нашли подозрительной переписки - РИА Новости, 26.02.2026
В телефоне пропавшей в Смоленске девочки не нашли подозрительной переписки
Эксперты изучили телефон пропавшей в Смоленске девятилетней девочки и не нашли в нем подозрительной переписки, сообщили РИА Новости в силовых структурах... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T10:15:00+03:00
2026-02-26T10:17:00+03:00
происшествия
смоленск
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722417_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d19fed78d9560b0d4cd6d30881affd2.jpg
https://ria.ru/20260226/smolensk-2076803214.html
смоленск
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722417_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_bebf6150cefb25e36130161c563ad4b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленск, смоленская область
Происшествия, Смоленск, Смоленская область
В телефоне пропавшей в Смоленске девочки не нашли подозрительной переписки

РИА Новости: в телефоне пропавшей девочки не нашли подозрительной переписки

© iStock.com / MarizzaДевочка со смартфоном
Девочка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© iStock.com / Marizza
Девочка со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Эксперты изучили телефон пропавшей в Смоленске девятилетней девочки и не нашли в нем подозрительной переписки, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
"Оставленный дома телефон проверили, подозрительной переписки не обнаружено. Других гаджетов у девочки не было", - рассказал собеседник.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Развернуты масштабные поиски. Прокуратура проводит проверку, СУСК возбудило уголовное дело. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Смоленске третий день ищут девятилетнюю девочку
Вчера, 08:53
 
ПроисшествияСмоленскСмоленская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала