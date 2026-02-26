https://ria.ru/20260226/smolensk-2076814768.html
В телефоне пропавшей в Смоленске девочки не нашли подозрительной переписки
В телефоне пропавшей в Смоленске девочки не нашли подозрительной переписки
В телефоне пропавшей в Смоленске девочки не нашли подозрительной переписки
Эксперты изучили телефон пропавшей в Смоленске девятилетней девочки и не нашли в нем подозрительной переписки, сообщили РИА Новости в силовых структурах... РИА Новости, 26.02.2026
происшествия
смоленск
смоленская область
В телефоне пропавшей в Смоленске девочки не нашли подозрительной переписки
