https://ria.ru/20260226/sk-2077020197.html
СК показал осмотр автомобиля подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
СК показал осмотр автомобиля подозреваемого в похищении девочки в Смоленске - РИА Новости, 26.02.2026
СК показал осмотр автомобиля подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
СК РФ опубликовал кадры, на которых следователи осматривают автомобиль подозреваемого в похищении девочки в Смоленске, на котором он увез ребенка. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T23:41:00+03:00
2026-02-26T23:41:00+03:00
2026-02-26T23:41:00+03:00
происшествия
россия
смоленск
смоленская область
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2077019763_74:0:1738:936_1920x0_80_0_0_66a850a355c0e84c39f4706f7b7c5b72.png
https://ria.ru/20260226/smolensk-2077017920.html
https://ria.ru/20260226/smolensk-2077010517.html
россия
смоленск
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2077019763_282:0:1530:936_1920x0_80_0_0_40d2cd6509403670b0baf46d066fb32d.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, смоленск, смоленская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Смоленск, Смоленская область, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
СК показал осмотр автомобиля подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
СК опубликовал кадры осмотра авто подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. СК РФ опубликовал кадры, на которых следователи осматривают автомобиль подозреваемого в похищении девочки в Смоленске, на котором он увез ребенка.
На опубликованных кадрах старый автомобиль серого цвета, предположительно, отечественного производства, похожий на модель ВАЗ-2109. Следователи детально изучают салон и багажник машины, они изучают улики и ведут документацию.
Также в видеоролике присутствуют кадры, как подозреваемого ведут на допрос. Он одет в синюю куртку, на голове капюшон.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области
, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего тойтерьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна.
В четверг СК РФ
сообщил, что установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске
, с ним работают следователи, сама девочка жива. Официальный представитель МВД Ирина Волк
сообщила, что ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. В силовых структурах региона рассказали РИА Новости, что это квартира сожительницы подозреваемого.