СК показал осмотр автомобиля подозреваемого в похищении девочки в Смоленске

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. СК РФ опубликовал кадры, на которых следователи осматривают автомобиль подозреваемого в похищении девочки в Смоленске, на котором он увез ребенка.

На опубликованных кадрах старый автомобиль серого цвета, предположительно, отечественного производства, похожий на модель ВАЗ-2109. Следователи детально изучают салон и багажник машины, они изучают улики и ведут документацию.

Также в видеоролике присутствуют кадры, как подозреваемого ведут на допрос. Он одет в синюю куртку, на голове капюшон.

По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области , девятилетняя девочка пошла выгуливать своего тойтерьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна.