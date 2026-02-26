Рейтинг@Mail.ru
СК показал осмотр автомобиля подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
23:41 26.02.2026
СК показал осмотр автомобиля подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
СК показал осмотр автомобиля подозреваемого в похищении девочки в Смоленске - РИА Новости, 26.02.2026
СК показал осмотр автомобиля подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
СК РФ опубликовал кадры, на которых следователи осматривают автомобиль подозреваемого в похищении девочки в Смоленске, на котором он увез ребенка. РИА Новости, 26.02.2026
происшествия, россия, смоленск, смоленская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Смоленск, Смоленская область, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
СК показал осмотр автомобиля подозреваемого в похищении девочки в Смоленске

СК опубликовал кадры осмотра авто подозреваемого в похищении девочки в Смоленске

© Фото : Следственный Комитет РоссииКадр видео осмотра машины подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
Кадр видео осмотра машины подозреваемого в похищении девочки в Смоленске - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : Следственный Комитет России
Кадр видео осмотра машины подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. СК РФ опубликовал кадры, на которых следователи осматривают автомобиль подозреваемого в похищении девочки в Смоленске, на котором он увез ребенка.
На опубликованных кадрах старый автомобиль серого цвета, предположительно, отечественного производства, похожий на модель ВАЗ-2109. Следователи детально изучают салон и багажник машины, они изучают улики и ведут документацию.
Волонтеры, принимавшие участие в поисках пропавшей девочки в Смоленске - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Весь Смоленск искал пропавшую девочку, рассказали поисковики
Вчера, 23:14
Также в видеоролике присутствуют кадры, как подозреваемого ведут на допрос. Он одет в синюю куртку, на голове капюшон.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего тойтерьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна.
В четверг СК РФ сообщил, что установлен и задержан подозреваемый в похищении девочки в Смоленске, с ним работают следователи, сама девочка жива. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ребенок был найден в квартире одного из домов города, там же был мужчина 1983 года рождения. В силовых структурах региона рассказали РИА Новости, что это квартира сожительницы подозреваемого.
Поиски пропавшей в Смоленске 9-летней девочки - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В деле о похищении девочки в Смоленске есть свидетель
Вчера, 22:06
 
