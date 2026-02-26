В СК рассказали о поисках девятилетней девочки в Смоленске

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Следователи продолжают рассматривать все версии исчезновения девочки в Смоленске, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по Смоленской области.

"На данный момент проводится исчерпывающий комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление все обстоятельств произошедшего, проверяются все возможные версии, все, что связано с исчезновением девочки", - сказала собеседница агентства.