В СК рассказали о поисках девятилетней девочки в Смоленске
В СК рассказали о поисках девятилетней девочки в Смоленске - РИА Новости, 26.02.2026
В СК рассказали о поисках девятилетней девочки в Смоленске
Следователи продолжают рассматривать все версии исчезновения девочки в Смоленске, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по Смоленской области. РИА Новости, 26.02.2026
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Следователи продолжают рассматривать все версии исчезновения девочки в Смоленске, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по Смоленской области.
"На данный момент проводится исчерпывающий комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление все обстоятельств произошедшего, проверяются все возможные версии, все, что связано с исчезновением девочки", - сказала собеседница агентства.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области
, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Развернуты масштабные поиски. Прокуратура проводит проверку, СУСК возбудило уголовное дело. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.