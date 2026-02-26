Сийярто: Украина признала, что остановила "Дружбу" по политическим причинам

БУДАПЕШТ, 26 фев - РИА Новости. Временного поверенного в делах Венгрии в Киеве вызвали в МИД Украины, где признали, что нефтепровод "Дружба" остановлен по политическим причинам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.