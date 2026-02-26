Рейтинг@Mail.ru
Сийярто: Украина признала, что остановила "Дружбу" по политическим причинам - РИА Новости, 26.02.2026
17:04 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/siyyarto-2076937092.html
Сийярто: Украина признала, что остановила "Дружбу" по политическим причинам
Сийярто: Украина признала, что остановила "Дружбу" по политическим причинам - РИА Новости, 26.02.2026
Сийярто: Украина признала, что остановила "Дружбу" по политическим причинам
Временного поверенного в делах Венгрии в Киеве вызвали в МИД Украины, где признали, что нефтепровод "Дружба" остановлен по политическим причинам, заявил... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:04:00+03:00
2026-02-26T17:04:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:11:3036:1719_1920x0_80_0_0_25ae136cc643eb98c687223fd62fc88f.jpg
Сийярто: Украина признала, что остановила "Дружбу" по политическим причинам

Сийярто: остановка нефтепровода "Дружба" вызвана политическими причинами

БУДАПЕШТ, 26 фев - РИА Новости. Временного поверенного в делах Венгрии в Киеве вызвали в МИД Украины, где признали, что нефтепровод "Дружба" остановлен по политическим причинам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сегодня временный поверенный в делах нашего посольства в Киеве был вызван в министерство иностранных дел Украины, где признали, что трубопровод закрыт по политическим причинам, что они не возобновляют транспортировку нефти в Венгрию по политическим причинам. Они признали, что нет никаких физических или технических причин, чтобы не возобновлять поставки, есть только политические причины", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
