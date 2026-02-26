https://ria.ru/20260226/siyyarto-2076937092.html
Сийярто: Украина признала, что остановила "Дружбу" по политическим причинам
Сийярто: Украина признала, что остановила "Дружбу" по политическим причинам - РИА Новости, 26.02.2026
Сийярто: Украина признала, что остановила "Дружбу" по политическим причинам
Временного поверенного в делах Венгрии в Киеве вызвали в МИД Украины, где признали, что нефтепровод "Дружба" остановлен по политическим причинам, заявил... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:04:00+03:00
2026-02-26T17:04:00+03:00
2026-02-26T17:04:00+03:00
в мире
венгрия
киев
россия
петер сийярто
мид украины
facebook
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:11:3036:1719_1920x0_80_0_0_25ae136cc643eb98c687223fd62fc88f.jpg
https://ria.ru/20260226/druzhba-2076914325.html
венгрия
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bd2e77d67cdc648eca56530866cc557.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, киев, россия, петер сийярто, мид украины, facebook, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Киев, Россия, Петер Сийярто, МИД Украины, Facebook, Мирный план США по Украине
Сийярто: Украина признала, что остановила "Дружбу" по политическим причинам
Сийярто: остановка нефтепровода "Дружба" вызвана политическими причинами