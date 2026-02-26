Рейтинг@Mail.ru
На Западе всполошились из-за заявления Сикорского о России - РИА Новости, 26.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 26.02.2026 (обновлено: 18:45 26.02.2026)
На Западе всполошились из-за заявления Сикорского о России
На Западе всполошились из-за заявления Сикорского о России - РИА Новости, 26.02.2026
На Западе всполошились из-за заявления Сикорского о России
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не хочет завершения конфликта на Украине из-за русофобии и личной выгоды, написал бывший британский дипломат... РИА Новости, 26.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
польша
радослав сикорский
сергей лавров
в мире, россия, украина, польша, радослав сикорский, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Польша, Радослав Сикорский, Сергей Лавров
На Западе всполошились из-за заявления Сикорского о России

Прауд: Сикорский не хочет завершения конфликта на Украине из-за личной выгоды

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не хочет завершения конфликта на Украине из-за русофобии и личной выгоды, написал бывший британский дипломат Ян Прауд в соцсети X.
"Правда в том, что Польша исчерпает свои субсидии, если Украина присоединится к Евросоюзу. Вот почему он не хочет, чтобы война заканчивалась", — заявил он.
По словам экс-дипломата, Сикорскому "наплевать на Украину", поскольку им движет лишь "яростная ненависть к России и откровенная внутриполитическая борьба".
Ранее Сикорский заявил, то украинский конфликт может закончиться не как Вторая мировая война, а как Первая, когда Россия якобы должна исчерпать свои ресурсы.
Глава МИД России Сергей Лавров 30 января заявил, что Москва никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС России - это именно принуждение к мирному решению.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаПольшаРадослав СикорскийСергей Лавров
 
 
