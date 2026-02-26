МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не хочет завершения конфликта на Украине из-за русофобии и личной выгоды, написал бывший британский дипломат Ян Прауд в соцсети X.
По словам экс-дипломата, Сикорскому "наплевать на Украину", поскольку им движет лишь "яростная ненависть к России и откровенная внутриполитическая борьба".
Ранее Сикорский заявил, то украинский конфликт может закончиться не как Вторая мировая война, а как Первая, когда Россия якобы должна исчерпать свои ресурсы.
Глава МИД России Сергей Лавров 30 января заявил, что Москва никогда не откажется от диалога, но с нынешними лидерами Европы договориться, скорее всего, ни о чем не получится.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС России - это именно принуждение к мирному решению.