Дачникам разъяснили, кого накажут за опасные растения с 1 марта - РИА Новости, 26.02.2026
03:10 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/shtrafy-2076768498.html
Дачникам разъяснили, кого накажут за опасные растения с 1 марта
Дачникам разъяснили, кого накажут за опасные растения с 1 марта - РИА Новости, 26.02.2026
Дачникам разъяснили, кого накажут за опасные растения с 1 марта
Какие растения считаются опасными и что грозит, если их обнаружат на дачном участке, агентству “Прайм” рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев... РИА Новости, 26.02.2026
россия, дача, недвижимость, штрафы, илья русяев, общество, русяев клуб
Россия, Дача, Недвижимость, Штрафы, Илья Русяев, Общество, Русяев Клуб
Дачникам разъяснили, кого накажут за опасные растения с 1 марта

Юрист Русяев предупредил о штрафах до 700 тыс руб за опасные растения на даче

Дачный поселок
Дачный поселок - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дачный поселок. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Какие растения считаются опасными и что грозит, если их обнаружат на дачном участке, агентству “Прайм” рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
По его словам, с 1 марта 2026 года вступает в силу Федеральный закон №294-ФЗ, который вносит поправки в Земельный кодекс. Согласно ему, бороться с опасными инвазивными растениями должны не только владельцы сельхозземель, но и дачники. И речь не только о борщевике Сосновского.
“К опасным инвазивным относятся жизнеспособные растения, распространяющиеся вне естественного ареала и создающие угрозу окружающей среде или здоровью людей. Перечни таких растений устанавливают субъекты Российской Федерации, поэтому список зависит от региона”, — разъяснил юрист.
Штраф за нарушение для граждан — 20-30 тысяч рублей, а для бизнеса может доходить до 700 тысяч. При этом земли могут изъять из категории сельхозназначения. Правда, обычных дач это пока не касается, заключил Русяев.
Россия Дача Недвижимость Штрафы Илья Русяев Общество Русяев Клуб
 
 
