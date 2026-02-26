Дачникам разъяснили, кого накажут за опасные растения с 1 марта

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Какие растения считаются опасными и что грозит, если их обнаружат на дачном участке, агентству “Прайм” рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
По его словам, с 1 марта 2026 года вступает в силу Федеральный закон №294-ФЗ, который вносит поправки в Земельный кодекс. Согласно ему, бороться с опасными инвазивными растениями должны не только владельцы сельхозземель, но и дачники. И речь не только о борщевике Сосновского.
“К опасным инвазивным относятся жизнеспособные растения, распространяющиеся вне естественного ареала и создающие угрозу окружающей среде или здоровью людей. Перечни таких растений устанавливают субъекты Российской Федерации, поэтому список зависит от региона”, — разъяснил юрист.
Штраф за нарушение для граждан — 20-30 тысяч рублей, а для бизнеса может доходить до 700 тысяч. При этом земли могут изъять из категории сельхозназначения. Правда, обычных дач это пока не касается, заключил Русяев.
