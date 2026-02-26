Дачникам разъяснили, кого накажут за опасные растения с 1 марта

По его словам, с 1 марта 2026 года вступает в силу Федеральный закон №294-ФЗ, который вносит поправки в Земельный кодекс. Согласно ему, бороться с опасными инвазивными растениями должны не только владельцы сельхозземель, но и дачники. И речь не только о борщевике Сосновского.