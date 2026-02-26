https://ria.ru/20260226/sheremetevo-2076998151.html
В Шереметьево сняли ограничения
В Шереметьево сняли ограничения - РИА Новости, 26.02.2026
В Шереметьево сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в периметре "Шереметьево", сообщил аэропорт. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T20:54:00+03:00
2026-02-26T20:54:00+03:00
2026-02-26T20:59:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
снегопад в москве
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027587278_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_f7cb2630eef5b2cda0ae3b5c4400bccd.jpg
https://ria.ru/20260226/ogranicheniya-2076949848.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027587278_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_183e19988db0cf4092c148e594ece4d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), снегопад в москве, общество
Шереметьево (аэропорт), Снегопад в Москве, Общество
В Шереметьево сняли ограничения
В Шереметьево сняли временные ограничения
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в периметре "Шереметьево", сообщил аэропорт.
"Сняты введенные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево
". Аэропорт "Шереметьево" продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний", - говорится в сообщении
.
Уточняется, что рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются на вылет и прилет по расписанию.
"Информацию о статусе рейса можно узнать через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика)", - добавляется в сообщении.