В Шереметьево сняли ограничения

Уточняется, что рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются на вылет и прилет по расписанию.

"Информацию о статусе рейса можно узнать через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика)", - добавляется в сообщении.