Рейтинг@Mail.ru
В Шереметьево сняли ограничения - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 26.02.2026 (обновлено: 20:59 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/sheremetevo-2076998151.html
В Шереметьево сняли ограничения
В Шереметьево сняли ограничения - РИА Новости, 26.02.2026
В Шереметьево сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в периметре "Шереметьево", сообщил аэропорт. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T20:54:00+03:00
2026-02-26T20:59:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
снегопад в москве
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027587278_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_f7cb2630eef5b2cda0ae3b5c4400bccd.jpg
https://ria.ru/20260226/ogranicheniya-2076949848.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027587278_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_183e19988db0cf4092c148e594ece4d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), снегопад в москве, общество
Шереметьево (аэропорт), Снегопад в Москве, Общество
В Шереметьево сняли ограничения

В Шереметьево сняли временные ограничения

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОбстановка в аэропорту Шереметьево
Обстановка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Обстановка в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в периметре "Шереметьево", сообщил аэропорт.
"Сняты введенные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево". Аэропорт "Шереметьево" продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются на вылет и прилет по расписанию.
"Информацию о статусе рейса можно узнать через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика)", - добавляется в сообщении.
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняли ограничения
Вчера, 17:49
 
Шереметьево (аэропорт)Снегопад в МосквеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала