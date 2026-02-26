https://ria.ru/20260226/sheremetevo-2076996941.html
В Шереметьево ввели временные ограничения
В Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 26.02.2026
В Шереметьево ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в периметре "Шереметьево", сообщил аэропорт. РИА Новости, 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в периметре "Шереметьево", сообщил аэропорт.
"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево
" в связи с действием сигнала "ковер", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности.
"Возможны корректировки в расписании полетов. Информацию о статусе вашего рейса уточняйте через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика)", - добавляется в сообщении.