В Шереметьево ввели временные ограничения

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в периметре "Шереметьево", сообщил аэропорт.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в периметре воздушного пространства аэропорта " Шереметьево " в связи с действием сигнала "ковер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности.