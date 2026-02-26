Рейтинг@Mail.ru
Госсовет СГ примет решение по восстановлению пригородного ж/д сообщения - РИА Новости, 26.02.2026
Союзное государство
Союзное государство
 
15:40 26.02.2026
Госсовет СГ примет решение по восстановлению пригородного ж/д сообщения
Госсовет СГ примет решение по восстановлению пригородного ж/д сообщения - РИА Новости, 26.02.2026
Госсовет СГ примет решение по восстановлению пригородного ж/д сообщения
Высший государственный совет Союзного государства примет решение о воссоздании прямого пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами России... РИА Новости, 26.02.2026
союзное государство
россия
белоруссия
москва
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
москва
россия, белоруссия, москва, владимир путин, александр лукашенко
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Москва, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Госсовет СГ примет решение по восстановлению пригородного ж/д сообщения

Госсовет СГ примет решение по пригородному ж/д сообщению между РФ и Белоруссией

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенкоперед началом заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенкоперед началом заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Высший государственный совет Союзного государства примет решение о воссоздании прямого пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг проводят в Москве заседание Высшего государственного совета Союзного государства.
"В этом русле идет и принимаемое Госсоветом решение о воссоздании прямого пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами России и Белоруссии", - сказал российский лидер на заседании.
Путин рассказал о преимуществах статуса "Товар Союзного государства"
Путин рассказал о преимуществах статуса "Товар Союзного государства"
Союзное государство Россия Белоруссия Москва Владимир Путин Александр Лукашенко
 
 
