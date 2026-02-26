https://ria.ru/20260226/sg-2076911538.html
Госсовет СГ примет решение по восстановлению пригородного ж/д сообщения
Госсовет СГ примет решение по восстановлению пригородного ж/д сообщения
Высший государственный совет Союзного государства примет решение о воссоздании прямого пригородного железнодорожного сообщения между соседними регионами России... РИА Новости, 26.02.2026
Госсовет СГ примет решение по восстановлению пригородного ж/д сообщения
