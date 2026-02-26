https://ria.ru/20260226/sever-2076860020.html
ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 26.02.2026
ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 175 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 26.02.2026
ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Севера"
