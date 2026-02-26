Ведяхин: Портфель ответственных кредитов Сбера превысил 4,4 трлн рублей

Здание Сбербанка на улице Вавилова в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Портфель ответственного финансирования Сбербанка, включающего зеленые, адаптационные, социальные и ESG-кредиты, составил 4,47 триллиона рублей, по итогам 2025 года показав прирост на 17%, сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

По словам Ведяхина, показатель отражает устойчивый интерес бизнеса к инструментам, учитывающим экологические и социальные факторы. Он отметил, что Сбер планирует наращивать предложение ESG-продуктов, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

"Помогая бизнесу и регионам внедрять передовые экологические и социальные практики, мы вносим наш вклад в достижение национальных целей развития страны", - привели в банке слова Ведяхина.

В свою очередь, продажи некредитных ESG-продуктов достигли отметки в 7,6 миллиарда рублей, продемонстрировав двукратный рост по сравнению с предыдущим годом. Предложение сервисов, помогающих быстро реагировать на изменения окружающей среды, также будет расширяться с упором на внедрение собственных технологических решений.