https://ria.ru/20260226/sber-2076948335.html
Ведяхин: Портфель ответственных кредитов Сбера превысил 4,4 трлн рублей
Ведяхин: Портфель ответственных кредитов Сбера превысил 4,4 трлн рублей - РИА Новости, 26.02.2026
Ведяхин: Портфель ответственных кредитов Сбера превысил 4,4 трлн рублей
(Фото из Медиабанка #9031925. Подпись: Здание Сбербанка на улице Вавилова в Москве) РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:43:00+03:00
2026-02-26T17:43:00+03:00
2026-02-26T17:43:00+03:00
москва
сбербанк россии
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076948152_0:158:3110:1907_1920x0_80_0_0_5ac1f822a5a22729a190953ca5bd0ba5.jpg
https://ria.ru/20260225/sberbank-2076607876.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076948152_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_57e16b3b55b3cae05b2fb86cd5b57dd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сбербанк россии, сбер
Москва, Сбербанк России, Сбер
Ведяхин: Портфель ответственных кредитов Сбера превысил 4,4 трлн рублей
Портфель ответственного финансирования Сбера за 2025 год вырос на 17%
(Фото из Медиабанка #9031925. Подпись: Здание Сбербанка на улице Вавилова в Москве)
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Портфель ответственного финансирования Сбербанка, включающего зеленые, адаптационные, социальные и ESG-кредиты, составил 4,47 триллиона рублей, по итогам 2025 года показав прирост на 17%, сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.
По словам Ведяхина, показатель отражает устойчивый интерес бизнеса к инструментам, учитывающим экологические и социальные факторы. Он отметил, что Сбер планирует наращивать предложение ESG-продуктов, в том числе с использованием искусственного интеллекта.
"Помогая бизнесу и регионам внедрять передовые экологические и социальные практики, мы вносим наш вклад в достижение национальных целей развития страны", - привели в банке слова Ведяхина.
В свою очередь, продажи некредитных ESG-продуктов достигли отметки в 7,6 миллиарда рублей, продемонстрировав двукратный рост по сравнению с предыдущим годом. Предложение сервисов, помогающих быстро реагировать на изменения окружающей среды, также будет расширяться с упором на внедрение собственных технологических решений.
"Наша цель— способствовать повышению устойчивости экономики путем развития новых технологических платформ, способствующих эффективной управляемой адаптации клиентов, ускоряющих принятие решений и снижающих уровень неопределенности", - резюмировал Ведяхин.