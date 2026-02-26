https://ria.ru/20260226/rubio-2076785290.html
США проверяют информацию от Кубы по инциденту с лодкой, заявил Рубио
США проверяют информацию от Кубы по инциденту с лодкой, заявил Рубио - РИА Новости, 26.02.2026
США проверяют информацию от Кубы по инциденту с лодкой, заявил Рубио
США получили от Кубы информацию об инциденте с лодкой, проверяют ее, ожидают получения своих данных, сообщил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 26.02.2026
США проверяют информацию от Кубы по инциденту с лодкой, заявил Рубио
Рубио: США получили от Кубы информацию об инциденте с лодкой