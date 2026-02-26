Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал США катализатором переговоров по Украине - РИА Новости, 26.02.2026
03:16 26.02.2026
Рубио назвал США катализатором переговоров по Украине
Рубио назвал США катализатором переговоров по Украине - РИА Новости, 26.02.2026
Рубио назвал США катализатором переговоров по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио назвал Вашингтон "катализатором" переговорного процесса между РФ и Украиной, отметил, что усадить стороны конфликта за стол... РИА Новости, 26.02.2026
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
марко рубио
оон
евросоюз
мирный план сша по украине
сша
украина
вашингтон (штат)
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), марко рубио, оон, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Марко Рубио, ООН, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Рубио назвал США катализатором переговоров по Украине

Рубио назвал США катализатором переговоров России и Украины

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал Вашингтон "катализатором" переговорного процесса между РФ и Украиной, отметил, что усадить стороны конфликта за стол переговоров больше не под силу никому – ни ООН, ни странам ЕС.
Рубио ранее сообщал, что США не хотят выходить из переговоров по Украине и считают, что они могут привести к урегулированию, достижение которого возможно только дипломатическим путем. Тем не менее, терпение Трампа в вопросе темпов украинского урегулирования не безгранично, отмечал он.
"Если мы выйдем (из переговоров - ред.) кто это сделает? ООН не сделает этого. Франция не сделает этого. ЕС не сделает этого. Русские даже не будут с ними разговаривать... и сейчас мы - единственная страна в мире, которая может быть катализатором переговоров. Если мы откажемся от этой роли, никто другой не сможет это сделать", – сказал он журналистам.
Рубио также отметил, что только США, смогли добиться того, чтобы российские и украинские переговорщики сели за стол переговоров и "разговаривали друг с другом".
В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Марко РубиоООНЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
