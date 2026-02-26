https://ria.ru/20260226/rubio-2076780299.html
США слышат отказ Китая от переговоров по ядерному оружию, заявил Рубио
США слышат отказ Китая от переговоров по ядерному оружию, заявил Рубио - РИА Новости, 26.02.2026
США слышат отказ Китая от переговоров по ядерному оружию, заявил Рубио
США слышат отказ КНР от переговоров по контролю над ядерным оружием, но не намерены прекращать призывать к ним, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T02:55:00+03:00
2026-02-26T02:55:00+03:00
2026-02-26T02:55:00+03:00
в мире
китай
сша
россия
марко рубио
договор снв-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028541163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0cb9ad35aa84041ab8b03951ceb2839.jpg
https://ria.ru/20250225/rubio-2001589358.html
китай
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028541163_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_0024c8fb719f69f3cb0c36d7d8a6b77e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, россия, марко рубио, договор снв-3
В мире, Китай, США, Россия, Марко Рубио, Договор СНВ-3
США слышат отказ Китая от переговоров по ядерному оружию, заявил Рубио
Рубио: США продолжат призывать Китай к переговорам по ядерному оружию