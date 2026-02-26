Рейтинг@Mail.ru
США слышат отказ Китая от переговоров по ядерному оружию, заявил Рубио - РИА Новости, 26.02.2026
02:55 26.02.2026
США слышат отказ Китая от переговоров по ядерному оружию, заявил Рубио
США слышат отказ Китая от переговоров по ядерному оружию, заявил Рубио - РИА Новости, 26.02.2026
США слышат отказ Китая от переговоров по ядерному оружию, заявил Рубио
США слышат отказ КНР от переговоров по контролю над ядерным оружием, но не намерены прекращать призывать к ним, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 26.02.2026
в мире, китай, сша, россия, марко рубио, договор снв-3
В мире, Китай, США, Россия, Марко Рубио, Договор СНВ-3
США слышат отказ Китая от переговоров по ядерному оружию, заявил Рубио

Рубио: США продолжат призывать Китай к переговорам по ядерному оружию

© AP Photo / Mandel NganГосударственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Mandel Ngan
Государственный секретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. США слышат отказ КНР от переговоров по контролю над ядерным оружием, но не намерены прекращать призывать к ним, сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Они (Китай - ред.) публично заявили, что не хотят (участвовать в переговорах - ред.). Они повторили это снова недавно, но мы продолжим настаивать", - сказал Рубио журналистам.
По словам госсекретаря, трехстороннее соглашение о контроле над ядерным оружием с Россией, Китаем и США пошло бы на пользу миру.
