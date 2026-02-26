Рубио рассказал, каким Трамп видит договор по ядерному оружию

ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любой договор по ядерному оружию должен включать США, КНР и РФ, это, по его словам, будет хорошо для мира.

"Мы думаем, что для всего мира было бы хорошо, если бы мы смогли достичь такого соглашения", – добавил он.

"Мы можем оказывать давление, мы можем направлять, мы можем уговаривать, но мы не можем принуждать. В конечном счете, если они захотят заключить сделку по (ядерному – ред.) оружию на три страны, мы готовы говорить об этом. Если они не захотят этого делать, то у нас ее не будет, мы просто продолжим делать то, что нам нужно", – подытожил госсекретарь США.