Рубио рассказал, каким Трамп видит договор по ядерному оружию - РИА Новости, 26.02.2026
02:54 26.02.2026 (обновлено: 04:01 26.02.2026)
Рубио рассказал, каким Трамп видит договор по ядерному оружию
Рубио рассказал, каким Трамп видит договор по ядерному оружию
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любой договор по ядерному оружию должен включать США, КНР и РФ, это, по его словам, будет хорошо для мира. РИА Новости, 26.02.2026
Рубио рассказал, каким Трамп видит договор по ядерному оружию

Рубио: любой договор по ядерному оружию должен включать США, Китай и Россию

Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Mandel Ngan
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любой договор по ядерному оружию должен включать США, КНР и РФ, это, по его словам, будет хорошо для мира.
"Президент твердо убежден, что для того, чтобы любое соглашение по ядерной программе в 21 веке было легитимным, в нем должны участвовать эти три страны - Соединенные Штаты, Россия и Китай, и мы собираемся продолжать изучать их готовность к этому", – сказал Рубио журналистам.
"Мы думаем, что для всего мира было бы хорошо, если бы мы смогли достичь такого соглашения", – добавил он.
При этом Рубио отметил, что США не могут "принуждать" к такому соглашению.
"Мы можем оказывать давление, мы можем направлять, мы можем уговаривать, но мы не можем принуждать. В конечном счете, если они захотят заключить сделку по (ядерному – ред.) оружию на три страны, мы готовы говорить об этом. Если они не захотят этого делать, то у нас ее не будет, мы просто продолжим делать то, что нам нужно", – подытожил госсекретарь США.
Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
