Рубио рассказал, каким Трамп видит договор по ядерному оружию
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любой договор по ядерному оружию должен включать США, КНР и РФ, это, по его словам, будет хорошо для мира. РИА Новости, 26.02.2026
Рубио: любой договор по ядерному оружию должен включать США, Китай и Россию
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любой договор по ядерному оружию должен включать США, КНР и РФ, это, по его словам, будет хорошо для мира.
"Президент твердо убежден, что для того, чтобы любое соглашение по ядерной программе в 21 веке было легитимным, в нем должны участвовать эти три страны - Соединенные Штаты, Россия
и Китай
, и мы собираемся продолжать изучать их готовность к этому", – сказал Рубио
журналистам.
"Мы думаем, что для всего мира было бы хорошо, если бы мы смогли достичь такого соглашения", – добавил он.
При этом Рубио отметил, что США
не могут "принуждать" к такому соглашению.
"Мы можем оказывать давление, мы можем направлять, мы можем уговаривать, но мы не можем принуждать. В конечном счете, если они захотят заключить сделку по (ядерному – ред.) оружию на три страны, мы готовы говорить об этом. Если они не захотят этого делать, то у нас ее не будет, мы просто продолжим делать то, что нам нужно", – подытожил госсекретарь США.
Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин
объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.