Стал известен состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ
Стал известен состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ
Стал известен состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, министр финансов РФ Антон Силуанов вошли в состав комиссии при
Стал известен состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ
Белоусов, Бортников и Силуанов вошли в комиссию при президенте РФ по вопросам ИИ