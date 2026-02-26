Рейтинг@Mail.ru
Стал известен состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 26.02.2026 (обновлено: 16:01 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/rossiya-2076913472.html
Стал известен состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ
Стал известен состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ - РИА Новости, 26.02.2026
Стал известен состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, министр финансов РФ Антон Силуанов вошли в состав комиссии при РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:47:00+03:00
2026-02-26T16:01:00+03:00
россия
технологии
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20260226/putin-2076912582.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, технологии, владимир путин, в мире
Россия, Технологии, Владимир Путин, В мире
Стал известен состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ

Белоусов, Бортников и Силуанов вошли в комиссию при президенте РФ по вопросам ИИ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Флаг России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, министр финансов РФ Антон Силуанов вошли в состав комиссии при президенте РФ по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Состав комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам развития технологий искусственного интеллекта: Белоусов А.Р. - министр обороны РФ, Бортников А.В. - директор ФСБ России, Силуанов А.Г. - министр финансов РФ", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, в четверг.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Путин поручил регионам образовать комиссии по внедрению технологий ИИ
Вчера, 15:44
 
РоссияТехнологииВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала