На Западе началась паника из-за последствий новой провокации против России
На Западе началась паника из-за последствий новой провокации против России - РИА Новости, 26.02.2026
На Западе началась паника из-за последствий новой провокации против России
Предоставление Украине ядерного оружия даст России право наносить удары по Великобритании и Франции, пишет L’ AntiDiplomatico. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T13:18:00+03:00
2026-02-26T13:18:00+03:00
2026-02-26T13:20:00+03:00
На Западе началась паника из-за последствий новой провокации против России
L’ AntiDiplomatico: передача Киеву ЯО позволит РФ бить по Франции и Британии