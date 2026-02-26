Рейтинг@Mail.ru
На Западе началась паника из-за последствий новой провокации против России - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 26.02.2026 (обновлено: 13:20 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/rossiya-2076867539.html
На Западе началась паника из-за последствий новой провокации против России
На Западе началась паника из-за последствий новой провокации против России - РИА Новости, 26.02.2026
На Западе началась паника из-за последствий новой провокации против России
Предоставление Украине ядерного оружия даст России право наносить удары по Великобритании и Франции, пишет L’ AntiDiplomatico. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T13:18:00+03:00
2026-02-26T13:20:00+03:00
в мире
украина
франция
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049890357_0:0:1364:767_1920x0_80_0_0_54092cee1a638ea52c5f5669128bc597.jpg
https://ria.ru/20260226/doktrina-2076787836.html
https://ria.ru/20260226/gosduma-2076864373.html
украина
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049890357_10:0:1218:906_1920x0_80_0_0_28673f6ec6601773aadc0f7371ad9703.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Франция, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
На Западе началась паника из-за последствий новой провокации против России

L’ AntiDiplomatico: передача Киеву ЯО позволит РФ бить по Франции и Британии

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ходе тренировки стратегических ядерных сил
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс в ходе тренировки стратегических ядерных сил - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ходе тренировки стратегических ядерных сил. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Предоставление Украине ядерного оружия даст России право наносить удары по Великобритании и Франции, пишет L’ AntiDiplomatico.
"Поставка одной или нескольких ядерных боеголовок представляла бы собой качественный скачок в характере конфликта, который в конечном итоге перерос бы в прямую войну между ядерными державами. Это стало бы преимуществом для Москвы, которая теперь, основываясь на своей новой ядерной доктрине, могла бы использовать свои боеголовки, как тактические, так и стратегические, не только против Украины, но и против Франции и Соединенного Королевства", — говорится в материале.
Пуск российской баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
На Западе раскрыли, чем обернулась ядерная провокация против Москвы
Вчера, 04:43
Отмечается, что при таком раскладе Европа окажется в "точке невозврата", а в прямой конфликт между ядерными державами будут вовлечены и США.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
ГД расширила список адресатов обращения о планах Парижа и Лондона по Киеву
Вчера, 13:01
 
В миреУкраинаФранцияРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала