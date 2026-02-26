Рейтинг@Mail.ru
26.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 26.02.2026 (обновлено: 12:52 26.02.2026)
ВС России поразили места предполетной подготовки и запуска дронов ВСУ
ВС РФ нанесли удары по местам предполетной подготовки и запуска беспилотников ВСУ, сообщило министерство обороны России.
специальная военная операция на украине
2026
Специальная военная операция на Украине
ВС России поразили места предполетной подготовки и запуска дронов ВСУ

ВС РФ нанесли поражение местам предполетной подготовки и запуска БПЛА ВСУ

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ВС РФ нанесли удары по местам предполетной подготовки и запуска беспилотников ВСУ, сообщило министерство обороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах", - говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 136 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 117435 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27890 танков и других боевых бронированных машин, 1674 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33490 орудий полевой артиллерии и минометов, 55322 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
