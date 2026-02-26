https://ria.ru/20260226/rossiya-2076860595.html
ВС России поразили места предполетной подготовки и запуска дронов ВСУ
ВС России поразили места предполетной подготовки и запуска дронов ВСУ - РИА Новости, 26.02.2026
ВС России поразили места предполетной подготовки и запуска дронов ВСУ
ВС РФ нанесли удары по местам предполетной подготовки и запуска беспилотников ВСУ, сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T12:45:00+03:00
2026-02-26T12:45:00+03:00
2026-02-26T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070264780_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aecbd451e46c44de069ec87d3b1f6bf5.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070264780_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a75cdc41829f7a0c4bc96015ff92713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Специальная военная операция на Украине
ВС России поразили места предполетной подготовки и запуска дронов ВСУ
ВС РФ нанесли поражение местам предполетной подготовки и запуска БПЛА ВСУ
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ВС РФ нанесли удары по местам предполетной подготовки и запуска беспилотников ВСУ, сообщило министерство обороны России.
«
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах", - говорится в сообщении Минобороны.
По данным ведомства, за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 136 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 117435 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 27890 танков и других боевых бронированных машин, 1674 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33490 орудий полевой артиллерии и минометов, 55322 единицы специальной военной автомобильной техники.