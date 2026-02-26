На последнем заседании Совбеза ООН звучали призывы наказать Россию за ее "злодеяния против украинского народа" — неудивительно, ведь выступала заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца. Россия не остановится, пока для нее не наступят должные последствия, убеждала всех представительница Киева. Но больше всего дипломата задело то, как предварил ее выступление наш постпред Владимир Небензя. Комментируя желание европейских стран обсудить на Совбезе вопрос "поддержания мира и безопасности Украины", он начал с того, что формально тоже является украинцем: "И у меня такая странная фамилия. Ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник. Но для нас нет разницы: мы все одни. Миллионы украинцев — в России, миллионы русских — на Украине. И в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете. Дело не в этом. Национальность у нас общая, а вот веры разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за тридцать сребреников".