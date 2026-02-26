Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о подходах России и Белоруссии в международных вопросах - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/rossija-2076900095.html
В Кремле рассказали о подходах России и Белоруссии в международных вопросах
В Кремле рассказали о подходах России и Белоруссии в международных вопросах - РИА Новости, 26.02.2026
В Кремле рассказали о подходах России и Белоруссии в международных вопросах
Россия и Белоруссия выступают с единых позиций практически по всем международным вопросам, говорится в справочных материалах пресс-службы Кремля к заседанию... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:14:00+03:00
2026-02-26T15:14:00+03:00
белоруссия
россия
москва
владимир путин
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
https://ria.ru/20260226/lukashenko-2076899323.html
белоруссия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_86:0:1225:854_1920x0_80_0_0_9bd9a4365a9fc75bd5de47e7fe5b74db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, москва, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Москва, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
В Кремле рассказали о подходах России и Белоруссии в международных вопросах

РФ и Белоруссия выступают с единых позиций почти по всем международным вопросам

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкНа пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе
На пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в медиабанк
На пресс-конференции по перспективам сотрудничества России и Белоруссии в космосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия и Белоруссия выступают с единых позиций практически по всем международным вопросам, говорится в справочных материалах пресс-службы Кремля к заседанию Высшего Государственного Совета Союзного государства (СГ).
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко проводят заседание Высшего государственного совета Союзного государства в четверг в Москве.
"Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций практически по всем региональным и глобальным проблемам, тесно координируют подходы и оказывают взаимную поддержку на площадках международных организаций в соответствии с программами согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании СГ", - говорится в материалах.
Уточняется, что сейчас действует программа реализации договора на 2024-2026 годы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Лукашенко заявил о начале реализации договора о гарантиях безопасности
Вчера, 15:10
 
БелоруссияРоссияМоскваВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала