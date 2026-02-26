https://ria.ru/20260226/rossija-2076900095.html
В Кремле рассказали о подходах России и Белоруссии в международных вопросах
В Кремле рассказали о подходах России и Белоруссии в международных вопросах - РИА Новости, 26.02.2026
В Кремле рассказали о подходах России и Белоруссии в международных вопросах
Россия и Белоруссия выступают с единых позиций практически по всем международным вопросам, говорится в справочных материалах пресс-службы Кремля к заседанию... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:14:00+03:00
2026-02-26T15:14:00+03:00
2026-02-26T15:14:00+03:00
белоруссия
россия
москва
владимир путин
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
https://ria.ru/20260226/lukashenko-2076899323.html
белоруссия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_86:0:1225:854_1920x0_80_0_0_9bd9a4365a9fc75bd5de47e7fe5b74db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, москва, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Москва, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
В Кремле рассказали о подходах России и Белоруссии в международных вопросах
РФ и Белоруссия выступают с единых позиций почти по всем международным вопросам