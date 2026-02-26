В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В список жизненно необходимых лекарств включили восемь новых средств, включая российское, сообщили РИА Новости в Минпромторге.

"В их числе — оригинальный отечественный препарат с МНН "Гофликицепт", который применяется для таргетной терапии идиопатического рецидивирующего перикардита , разработанный АО "Р-Фарм" и производящийся по полному циклу на территории России", — рассказали в ведомстве.

В этот перечень также добавили лекарство с камрелизумабом для лечения рака пищевода и носоглотки и препарат "Пэгфилграстим", используемый для снижения продолжительности нейтропении у взрослых, получающих химиотерапию.

Сейчас общая доля российской продукции на внутреннем рынке в натуральном выражении превышает 63 процента, а в госзакупках достигает 80. Увеличения локального производства удалось достичь и в социально значимых категориях лекарств, отметили в министерстве.

В планах — в два раза нарастить производство средств реабилитации, в 1,7 раза — российское представительство за рубежом, подчеркнули в Минпромторге

Там напомнили, что Россия уже поставляет фармпродукцию в более чем 150 государств. Наибольшей популярностью пользуются вакцины, антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие средства, препараты на основе моноклональных антител.