https://ria.ru/20260226/rossija-2076864139.html
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 26.02.2026
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
В список жизненно необходимых лекарств включили восемь новых средств, включая российское, сообщили РИА Новости в Минпромторге. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T13:00:00+03:00
2026-02-26T13:00:00+03:00
2026-02-26T16:21:00+03:00
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
р-фарм
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151340/75/1513407500_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_4709efb0884d25df14ed76ee1a973b78.jpg
https://ria.ru/20260211/lekarstvo-2073561093.html
https://ria.ru/20260117/lekarstva-2068459637.html
https://ria.ru/20260113/rossija-2067532094.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151340/75/1513407500_512:249:2911:2048_1920x0_80_0_0_91899e8e09c41b40a0bf5ff49acec893.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), р-фарм, госдума рф, общество
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Р-фарм, Госдума РФ, Общество
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
РИА Новости: в перечень жизненно необходимых лекарств внесли новые препараты
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В список жизненно необходимых лекарств включили восемь новых средств, включая российское, сообщили РИА Новости в Минпромторге.
"В их числе — оригинальный отечественный препарат с МНН "Гофликицепт", который применяется для таргетной терапии идиопатического рецидивирующего перикардита, разработанный АО "Р-Фарм" и производящийся по полному циклу на территории России", — рассказали в ведомстве.
В этот перечень также добавили лекарство с камрелизумабом для лечения рака пищевода и носоглотки и препарат "Пэгфилграстим", используемый для снижения продолжительности нейтропении у взрослых, получающих химиотерапию.
Сейчас общая доля российской продукции на внутреннем рынке в натуральном выражении превышает 63 процента, а в госзакупках достигает 80. Увеличения локального производства удалось достичь и в социально значимых категориях лекарств, отметили в министерстве.
В планах — в два раза нарастить производство средств реабилитации, в 1,7 раза — российское представительство за рубежом, подчеркнули в Минпромторге
.
Там напомнили, что Россия
уже поставляет фармпродукцию в более чем 150 государств. Наибольшей популярностью пользуются вакцины, антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие средства, препараты на основе моноклональных антител.
Накануне премьер Михаил Мишустин
в отчете правительству в Госдуме заявил, что в России нет дефицита жизненно важных лекарств, власти смогут обеспечить граждан всеми необходимыми при остановке поставок из недружественных стран.