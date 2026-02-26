Рейтинг@Mail.ru
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 26.02.2026
13:00 26.02.2026 (обновлено: 16:21 26.02.2026)
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств - РИА Новости, 26.02.2026
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
В список жизненно необходимых лекарств включили восемь новых средств, включая российское, сообщили РИА Новости в Минпромторге. РИА Новости, 26.02.2026
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
р-фарм
госдума рф
общество
россия
здоровье - общество, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), р-фарм, госдума рф, общество
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Р-фарм, Госдума РФ, Общество
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств

РИА Новости: в перечень жизненно необходимых лекарств внесли новые препараты

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Таблетки в руке. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В список жизненно необходимых лекарств включили восемь новых средств, включая российское, сообщили РИА Новости в Минпромторге.
"В их числе — оригинальный отечественный препарат с МНН "Гофликицепт", который применяется для таргетной терапии идиопатического рецидивирующего перикардита, разработанный АО "Р-Фарм" и производящийся по полному циклу на территории России", — рассказали в ведомстве.
В этот перечень также добавили лекарство с камрелизумабом для лечения рака пищевода и носоглотки и препарат "Пэгфилграстим", используемый для снижения продолжительности нейтропении у взрослых, получающих химиотерапию.
Сейчас общая доля российской продукции на внутреннем рынке в натуральном выражении превышает 63 процента, а в госзакупках достигает 80. Увеличения локального производства удалось достичь и в социально значимых категориях лекарств, отметили в министерстве.
В планах — в два раза нарастить производство средств реабилитации, в 1,7 раза — российское представительство за рубежом, подчеркнули в Минпромторге.
Там напомнили, что Россия уже поставляет фармпродукцию в более чем 150 государств. Наибольшей популярностью пользуются вакцины, антибиотики, ноотропные и иммуностимулирующие средства, препараты на основе моноклональных антител.
Накануне премьер Михаил Мишустин в отчете правительству в Госдуме заявил, что в России нет дефицита жизненно важных лекарств, власти смогут обеспечить граждан всеми необходимыми при остановке поставок из недружественных стран.
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Р-фармГосдума РФОбщество
 
 
Обсуждения
