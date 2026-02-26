Рейтинг@Mail.ru
09:20 26.02.2026
Лишение родительских прав Бурнашкиной обжаловали в кассации
Лишение родительских прав Бурнашкиной обжаловали в кассации

Оставившая ребенка в аэропорту Антальи мать обжаловала лишение родительских прав

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Решение о лишении родительских прав Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в аэропорту в турецкой Антальи, обжаловано в кассационном суде, сообщила РИА Новости её представитель Виктория Елисеева.
"Кассационную жалобу мы подали, её ещё не рассматривали", - сказала она.
Суд признал законным лишение Бурнашкиной родительских прав
24 ноября 2025, 23:18
Суд признал законным лишение Бурнашкиной родительских прав
24 ноября 2025, 23:18
В отношении Бурнашкиной возбуждено дело по статье о покушении на убийство новорожденной (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ). По словам Елисеевой, расследование продолжается.
В октябре 2024 года Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта Турции и оставила ее в унитазе, где через десять минут ребенка нашла уборщица. Девушка собиралась лететь в Москву, но была задержана вместе со своей матерью.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана.
Павлово-Посадский суд Подмосковья 23 сентября 2025 года принял решение о лишении Бурнашкиной родительских прав. Рассмотрение вопроса проходило в закрытом от публики и СМИ режиме.
Защита Бурнашкиной не видит оснований лишать ее родительских прав
11 сентября 2025, 07:46
Защита Бурнашкиной не видит оснований лишать ее родительских прав
11 сентября 2025, 07:46
 
Анталья (провинция)РоссияТурция
 
 
