Лишение родительских прав Бурнашкиной обжаловали в кассации

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Решение о лишении родительских прав Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в аэропорту в турецкой Антальи, обжаловано в кассационном суде, сообщила РИА Новости её представитель Виктория Елисеева.
"Кассационную жалобу мы подали, её ещё не рассматривали", - сказала она.
В отношении Бурнашкиной возбуждено дело по статье о покушении на убийство новорожденной (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ). По словам Елисеевой, расследование продолжается.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил женщину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана.
Павлово-Посадский суд Подмосковья 23 сентября 2025 года принял решение о лишении Бурнашкиной родительских прав. Рассмотрение вопроса проходило в закрытом от публики и СМИ режиме.
