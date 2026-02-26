Лишение родительских прав Бурнашкиной обжаловали в кассации

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Решение о лишении родительских прав Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в аэропорту в турецкой Антальи, обжаловано в кассационном суде, сообщила РИА Новости её представитель Виктория Елисеева.

"Кассационную жалобу мы подали, её ещё не рассматривали", - сказала она.