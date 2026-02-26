"Росконгресс" рассказал о последствиях эскалации в Персидском заливе

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Эскалация в Персидском заливе будет иметь противоречивые эффекты для экономики РФ: рост цен на нефть увеличит поступления в бюджет, но длительный конфликт ухудшит условия для международного сотрудничества и может привести к глобальному кризису, говорится в докладе "Росконгресса" "Иранский кризис: риски для рынка нефти и угроза эскалации", с которым ознакомилось РИА Новости.

"Для нашей страны эскалация в Персидском заливе создает противоречивые эффекты. Рост цен на нефть до 80-90 долларов за баррель для Ural s улучшит бюджетные поступления и валютную выручку. Китай может нарастить закупки нашей нефти при ужесточении санкций против Ирана , компенсируя часть иранского выпадения. Однако вырастут риски для танкеров, перевозящих российскую нефть", – говорится в докладе.

При этом ключевым, по мнению авторов, является вопрос о продолжительности периода высоких цен на нефть.

"Кратковременный скачок на фоне ограниченных инцидентов принесет определенную выгоду без существенных рисков. Затяжной конфликт с частичным или полным перекрытием Ормуза создаст более сложную ситуацию: высокие цены на нефть исторически вызывают глобальную рецессию, сокращающую спрос. Вторичные санкции США в виде 25%‑го тарифа на страны‑партнеры Ирана могут затронуть российско‑иранские схемы взаимодействия", – говорится в документе.

По данным экспертов, российско‑иранский товарооборот за январь–октябрь 2025 года вырос на 15,5% к аналогичному периоду 2024 года и достиг 3,77 миллиарда долларов. Однако амбициозная цель в 10 миллиардов долларов, заявленная министром нефти Ирана Пакнежадом в апреле 2025 года, остается далекой от реализации.

"Россия не является одним из ключевых торговых партнеров Ирана, например, объем товарооборота с ЕС у страны больше, чем с РФ . Концентрация торговли на узком круге партнеров усиливает уязвимость к вторичным санкциям США в виде объявленного 25%‑го тарифа на продукцию из стран, торгующих с Ираном. Снижение экспорта сокращает валютную выручку, ограничивает возможности импорта, что влияет на курс риала и темпы инфляции", - говорится в документе.