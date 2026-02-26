Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор предупредил о мошеннических рассылках с запретом VPN - РИА Новости, 26.02.2026
10:37 26.02.2026
Роскомнадзор предупредил о мошеннических рассылках с запретом VPN
Роскомнадзор предупредил о мошеннических рассылках с запретом VPN
Роскомнадзор предупредил о мошенниках, которые от имени службы рассылают письма, в которых сообщается о якобы запрете на использование VPN-сервисов на рабочих... РИА Новости, 26.02.2026
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
2026
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор предупредил о мошеннических рассылках с запретом VPN

Роскомнадзор предупредил о рассылках мошенников о запрете VPN-сервисов на работе

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Роскомнадзор предупредил о мошенниках, которые от имени службы рассылают письма, в которых сообщается о якобы запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах, говорится в сообщении ведомства.
«
"26 февраля якобы от имени территориальных управлений Роскомнадзора рассылаются поддельные письма с электронной почты rsockanc56@mail.ru. ...В них сообщается о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах", - пишет ведомство.
Отмечается, что письма оформлены как официальные документы территориального управления Роскомнадзора и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника. Однако это фейк.
"Все письма от Роскомнадзора и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале госуслуг. Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru", - отметили в Роскомнадзоре.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Мошенники звонят россиянам в мессенджерах, представляясь соседями
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
