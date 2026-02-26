https://ria.ru/20260226/roskomnadzor-2076790707.html
Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам
Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам
Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам в России по состоянию на конец февраля 2026 года, заявили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26
Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам
Роскомнадзор на конец февраля 2026 года ограничил доступ к 469 VPN-сервисам