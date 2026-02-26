Рейтинг@Mail.ru
05:34 26.02.2026
Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам
Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам
россия, евгений машаров, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Россия, Евгений Машаров, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Программист во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам в России по состоянию на конец февраля 2026 года, заявили РИА Новости в ведомстве.
"В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2020 № 127, Роскомнадзор ограничивает доступ к 469 VPN-сервисам", - сообщили в Роскомнадзоре.
В конце декабря 2025 года член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщал РИА Новости, что работа VPN-сервисов в России должна быть ограничена, Роскомнадзор имеет для этого все технические возможности.
РоссияЕвгений МашаровФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
