Эксперты: регенеративные технологии могут стать драйверами биоэкономики
20:08 26.02.2026
Эксперты: регенеративные технологии могут стать драйверами биоэкономики
Эксперты: регенеративные технологии могут стать драйверами биоэкономики
Персонализированная медицина и регенеративные технологии могут стать ключевыми драйверами биоэкономики как новой парадигмы устойчивого развития, считают... РИА Новости, 26.02.2026
2026
москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курчатовский институт, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курчатовский институт, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Эксперты: регенеративные технологии могут стать драйверами биоэкономики

Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА новости. Персонализированная медицина и регенеративные технологии могут стать ключевыми драйверами биоэкономики как новой парадигмы устойчивого развития, считают участники панельной дискуссии "Аддитивные технологии", которая прошла в четверг в рамках Форума будущих технологий в Москве при поддержке "Росатома", сообщает госкорпорация.
Представители медицинского, академического сообществ и бизнеса рассказали о научных достижениях и технологиях, которые предусматривают 3D-биопечать биологических объектов, в том числе органов и тканей человека, 3D-биопечать лекарств, обсудили проблемы работы с живыми биообъектами на всех уровнях их организации.
Как отметил директор научно-производственного центра медицинских изделий и клеточных продуктов НИИ технической физики и автоматизации (входит в Научный дивизион "Росатома") Владислав Парфенов, одно из актуальных направлений биотехнологий - выращивание тканей и органов. В мире уже применяется около 150 препаратов генной и клеточной терапии.
"Совместно с Курчатовским институтом мы прорабатываем возможность создания активированных имплантатов комбинированного действия. Их задача – минимизировать риск повторного образования опухолей. Для формирования живой ткани необходимы установки нового класса – биофабрикаторы. Они не просто печатают, а формируют клеточный материал в трехмерном пространстве, используя различные физические воздействия. Совместно с ФМБА мы создаем низкоиммуногенные, универсальные клетки. Такой подход позволит в ближайшем будущем формировать банк клеток и готовых тканевых эквивалентов, доступных каждому", – приводятся в сообщении слова Парфенова.
Директор института кластерной онкологии имени профессора Л.Л. Левшина Сеченовского университета Игорь Решетов рассказал, что создание персонифицированных 3D-изделий очень востребовано клиницистами. С их помощью можно лечить последствия травм, справляться с возрастными изменениями, устранять онкологические поражения костей и врожденные патологии.
"Аддитивные биотехнологии – передовое направление. И мы все ожидаем появления гибрида: идеального биосовместимого, биоразлагаемого скаффолда, "оживленного" клетками. В эту сторону нам нужно двигаться, чтобы получать результат, эффективно лечить пациентов и выполнять сложные восстановительные операции", – поделился Решетов.
По его словам, для того, чтобы аддитивные технологии пришли на смену серийному производству, необходима, в частности, четкая регуляторная база.
"Существует зазор между стандартособлюдаемым качеством продукта и его повторяемостью. Необходимо создать и зарегистрировать так называемые типошаблоны, которые смогут служить эталонами. Это снизит настороженность врача и гарантирует качество самого изделия", - сказал Решетов.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что для развития аддитивных биотехнологий необходимо создавать междисциплинарные команды со специалистами различных профилей, обеспечивать подготовку квалифицированных кадров и вырабатывать четкие механизмы правового регулирования.
"Это самая междисциплинарная отрасль, которую невозможно развивать в одиночку, нужна плотная кооперация на всех уровнях науки, бизнеса и государства. Наука и технологии всегда идут с опережением, институциональная готовность общества с позиции биоэтики и права не успевает реагировать на результаты технологических прорывов, но работа в области регулирования и стандартизации ведется активно и есть важные шаги, позволяющие развивать аддитивные биотехнологии, клеточные и геномные технологии. Регуляторика не должна создавать барьеры, но должна защищать всех участников процесса: ученых, разработчиков, врачей и конечно обеспечивать безопасность пациентов", - подытожила модератор дискуссии, руководитель направления научно-технического сотрудничества, директор по перспективным направлениям "Росатома" Екатерина Чабан.
Москва
 
 
