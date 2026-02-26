Рейтинг@Mail.ru
США продлили разрешение на переговоры с "Лукойлом" о международных активах - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 26.02.2026 (обновлено: 18:24 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/reuters-2076953916.html
США продлили разрешение на переговоры с "Лукойлом" о международных активах
США продлили разрешение на переговоры с "Лукойлом" о международных активах - РИА Новости, 26.02.2026
США продлили разрешение на переговоры с "Лукойлом" о международных активах
Соединенные Штаты продлили до 1 апреля срок действия разрешения для компаний на переговоры с "Лукойлом" по поводу его международных активов, передает в четверг... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T18:01:00+03:00
2026-02-26T18:24:00+03:00
экономика
сша
лукойл
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843392183_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_b16c651bce235638a414f286f7ca2563.jpg
https://ria.ru/20260213/aktivy-2074054344.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843392183_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02d0666ca878cb20d8772829395eb6e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, лукойл, в мире
Экономика, США, ЛУКОЙЛ, В мире
США продлили разрешение на переговоры с "Лукойлом" о международных активах

Reuters: США продлили разрешение на переговоры с "Лукойлом" об активах

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевЛоготип компании "Лукойл"
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты продлили до 1 апреля срок действия разрешения для компаний на переговоры с "Лукойлом" по поводу его международных активов, передает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Согласно этим данным, дедлайн для компаний, ведущих переговоры с российским нефтяным гигантом о его зарубежных активах, перенесён с конца февраля на 1 апреля.
Администрация США ввела санкции против "Лукойла" осенью прошлого года.
Нефтеперерабатывающий завод Петротель-Лукойл под Плоешти, Румыния - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
СМИ: Midad Energy подписала соглашение о намерениях купить активы "Лукойла"
13 февраля, 00:17
 
ЭкономикаСШАЛУКОЙЛВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала