США продлили разрешение на переговоры с "Лукойлом" о международных активах
США продлили разрешение на переговоры с "Лукойлом" о международных активах
Соединенные Штаты продлили до 1 апреля срок действия разрешения для компаний на переговоры с "Лукойлом" по поводу его международных активов, передает в четверг... РИА Новости, 26.02.2026
США продлили разрешение на переговоры с "Лукойлом" о международных активах
