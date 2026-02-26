Рейтинг@Mail.ru
Начало переговоров по Украине ожидается в районе обеда, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
11:56 26.02.2026 (обновлено: 12:53 26.02.2026)
Начало переговоров по Украине ожидается в районе обеда, пишут СМИ
Переговоры делегаций США и Украины в Женеве, как прогнозируется, начнутся в четверг "в районе обеда", передает агентство Рейтер со ссылкой на украинского... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T11:56:00+03:00
2026-02-26T12:53:00+03:00
Начало переговоров по Украине ожидается в районе обеда, пишут СМИ

© REUTERS / Pierre AlbouyОтель Four Seasons Hotel des Bergues в Женеве перед началом переговоров России и Украины при посредничестве США. 26 февраля 2026
Отель Four Seasons Hotel des Bergues в Женеве перед началом переговоров России и Украины при посредничестве США. 26 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Pierre Albouy
Отель Four Seasons Hotel des Bergues в Женеве перед началом переговоров России и Украины при посредничестве США. 26 февраля 2026
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Переговоры делегаций США и Украины в Женеве, как прогнозируется, начнутся в четверг "в районе обеда", передает агентство Рейтер со ссылкой на украинского чиновника.
"Переговоры со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером, как ожидается, начнутся в районе обеда", - говорится в публикации.
Как отмечает агентство, ожидается, что украинская делегация не будет после этого общаться с представителями СМИ.
Настоящие украинцы спасут Россию от выдуманных
