https://ria.ru/20260226/reuters-2076843361.html
Начало переговоров по Украине ожидается в районе обеда, пишут СМИ
Начало переговоров по Украине ожидается в районе обеда, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
Начало переговоров по Украине ожидается в районе обеда, пишут СМИ
Переговоры делегаций США и Украины в Женеве, как прогнозируется, начнутся в четверг "в районе обеда", передает агентство Рейтер со ссылкой на украинского... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T11:56:00+03:00
2026-02-26T11:56:00+03:00
2026-02-26T12:53:00+03:00
в мире
украина
женева (город)
сша
стив уиткофф
дональд трамп
джаред кушнер
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076861724_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_62b75fff8c8ab3da7c8db202505b1bf4.jpg
https://ria.ru/20260226/rossiya-2076749219.html
украина
женева (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076861724_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bd0066bba09bc3ecaac2ad14476630fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, женева (город), сша, стив уиткофф, дональд трамп, джаред кушнер, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Украина, Женева (город), США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Начало переговоров по Украине ожидается в районе обеда, пишут СМИ
Reuters: начало переговоров по Украине ожидается в районе обеда