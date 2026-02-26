РЭЦ рассказал, как институты развития помогают российским экспортерам

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Задача институтов развития с точки зрения содействия российским экспортерам - обеспечение бесшовного использования цифровых расчетов, заявил руководитель проекта по перспективным финансовым технологиям Росэксимбанка (входит в группу Российского экспортного центра) Иван Авдеев.
"Задача институтов развития - обеспечить бесшовное использование цифровых расчетов для российских участников внешнеэкономической деятельности. В России сегодня существует множество решений проведения расчетов, просто заплатить в 2026 году - уже не вопрос. Мы как Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) отбираем самые качественные решения на рынке и предоставляем бизнесу надёжные и прозрачные механизмы работы с ними", - подчеркнул представитель РЭЦ.
Он обратил внимание, что в России многие инновации производят эффект "цифрового цунами", но при этом отметил важный нюанс.
"Мы видим, что для многих государств–партнеров России, в частности, стран Глобального юга, применение этих технологий давно является нормой повседневности. Наша задача - обеспечить их бесшовное использование при работе с российскими экспортерами и импортерами", - добавил Авдеев.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".