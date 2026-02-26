Рейтинг@Mail.ru
26.02.2026
18:15 26.02.2026
РЭЦ рассказал, как институты развития помогают российским экспортерам
Задача институтов развития с точки зрения содействия российским экспортерам - обеспечение бесшовного использования цифровых расчетов, заявил руководитель... РИА Новости, 26.02.2026
россия
экономика, россия, росэксимбанк, российский экспортный центр (рэц)
РЭЦ рассказал, как институты развития помогают российским экспортерам

Авдеев назвал задачей институтов обеспечение использования цифровых расчетов

© РИА Новости / Илья ПиталевРуководитель проекта по перспективным финансовым технологиям РОСЭКСИМБАНКа (входит в Группу РЭЦ) Иван Авдеев на форуме Fincore–2026
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Задача институтов развития с точки зрения содействия российским экспортерам - обеспечение бесшовного использования цифровых расчетов, заявил руководитель проекта по перспективным финансовым технологиям Росэксимбанка (входит в группу Российского экспортного центра) Иван Авдеев.
"Задача институтов развития - обеспечить бесшовное использование цифровых расчетов для российских участников внешнеэкономической деятельности. В России сегодня существует множество решений проведения расчетов, просто заплатить в 2026 году - уже не вопрос. Мы как Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) отбираем самые качественные решения на рынке и предоставляем бизнесу надёжные и прозрачные механизмы работы с ними", - подчеркнул представитель РЭЦ.
Он обратил внимание, что в России многие инновации производят эффект "цифрового цунами", но при этом отметил важный нюанс.
"Мы видим, что для многих государств–партнеров России, в частности, стран Глобального юга, применение этих технологий давно является нормой повседневности. Наша задача - обеспечить их бесшовное использование при работе с российскими экспортерами и импортерами", - добавил Авдеев.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
Кредит для экспортеров стал быстрее и удобнее на платформе "Мой экспорт"
25 февраля, 14:50
 
ЭкономикаРоссияРосэксимбанкРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
