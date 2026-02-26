РЭЦ представил инструменты экспортной поддержки компаний биоэкономики

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в рамках Форума будущих технологий представил инструменты экспортной поддержки компаний биоэкономики, сообщает РЭЦ.

"25 и 26 февраля в московском Центре международной торговли проходит ежегодный Форум будущих технологий. В этом году ключевой темой дискуссий стала биоэкономика - новая промышленная модель, основанная на использовании возобновляемого биологического сырья. На площадке форума эксперты, ученые и представители власти определяют векторы технологического суверенитета России. Одним из центральных событий деловой программы стала сессия "Экспорт биопродукции: новые рынки", в которой принял участие директор по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Дмитрий Старовойтов", - отмечается в сообщении.

Выступая перед участниками сессии, Старовойтов подчеркнул, что биоэкономика - это уже не просто научный термин, а работающая рыночная модель.

"Биоэкономика - это живая экосистема, в которой уже работают десятки российских компаний, зарабатывая деньги на экспорте. РЭЦ выступает здесь не просто консультантом, а полноценным партнером. Мы помогаем компаниям на каждом этапе: от поиска покупателя в Индии или ОАЭ до страхования рисков через "Эксар" и предоставления кредитов Росэксимбанка. Наша задача - сделать так, чтобы компаниям из сферы биоэкономики было проще выходить на международные рынки", сказал Старовойтов.

РЭЦ уже активно поддерживает компании, работающие на стыке биотехнологий и промышленности. Опыт компаний, которые уже пользуются поддержкой РЭЦ, доказывает: российская биопродукция может быть конкурентоспособной на самых разных рынках - от фармацевтики до глубокой переработки.

Так, лидеры отрасли успешно масштабируют поставки инновационных лекарств, включая биоаналоги, в страны БРИКС и Ближнего Востока. Резиденты "Сколково", например, при поддержке РЭЦ выходят на рынки Африки, доказывая, что российские системы диагностики востребованы на самых разных рынках. Кроме того, один из ведущих производителей ассистивных устройств поставляет бионические протезы в 17 стран мира, включая государства MENA (Ближний Восток и Северная Африка). При содействии РЭЦ компания нашла партнеров в Индии.

Также РЭЦ напоминает, что компании из Амурской области и Приморья демонстрируют принципы экономики замкнутого цикла. Уникальные антиоксиданты из лиственницы и удобрения из отходов рыбопереработки находят своих покупателей в 30+ странах, включая Китай и Вьетнам. А производитель из Татарстана разрабатывает инновационные микробиологические препараты, позволяющие перейти к экологически чистому земледелию. С помощью инструментов РЭЦ компания активно продвигают свои биопрепараты в странах СНГ и Турции.

Старовойтов призвал бизнес активнее использовать возможности цифровой платформы "Мой экспорт". Сегодня Группа РЭЦ - это консолидированный центр поддержки, включающий: финансовый блок: (Росэксимбанк - кредиты, платежи - и "Эксар" - страхование рисков, региональную и зарубежную сеть (включает 18 зарубежных представительств (от Бразилии до Китая) и 17 собственных офисов РЭЦ в России, работающих по хабовому принципу для охвата нескольких смежных субъектов, образование (Школа экспорта РЭЦ для подготовки кадров к выходу на ВЭД).

Среди наиболее острых вопросов, которые РЭЦ помогает решать мягко и эффективно, - высокие транспортные издержки и барьеры по сертификации. Компенсация логистики остается одной из самых ценных мер для МСП, а программа "Сделано в России" становится для иностранных контрагентов гарантом надежности отечественного биопродукта.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".