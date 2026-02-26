Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ подскажет, как минимизировать риски при поиске зарубежных партнеров - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/rets-2076880330.html
РЭЦ подскажет, как минимизировать риски при поиске зарубежных партнеров
РЭЦ подскажет, как минимизировать риски при поиске зарубежных партнеров - РИА Новости, 26.02.2026
РЭЦ подскажет, как минимизировать риски при поиске зарубежных партнеров
Российские компании с помощью сервиса "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" могут минимизировать риски при поиске зарубежных партнеров,... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T14:00:00+03:00
2026-02-26T14:00:00+03:00
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/52/1560915212_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_8c95b20b00c84a1697607e95a5420225.jpg
https://ria.ru/20260225/rets-2076654227.html
https://ria.ru/20260202/eksport-2071683560.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156091/52/1560915212_448:0:3179:2048_1920x0_80_0_0_c806515caab1e43934fb13c15ea7f5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), экспорт
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт
РЭЦ подскажет, как минимизировать риски при поиске зарубежных партнеров

РЭЦ подскажет экспортерам, как минимизировать риски при поиске партнеров

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
РЭЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские компании с помощью сервиса "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" могут минимизировать риски при поиске зарубежных партнеров, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Внешнеэкономическая деятельность открывает для компаний значительные возможности роста, однако одновременно связана с дополнительными неочевидными рисками. Недостаток достоверной информации о зарубежных партнерах, особенности ведения бизнеса в иностранных юрисдикциях и сложность проверки компаний могут привести к финансовым потерям и репутационным издержкам. Решить эти задачи и выстроить безопасную международную деятельность помогает сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт", - рекомендует РЭЦ.
Логотип Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Кредит для экспортеров стал быстрее и удобнее на платформе "Мой экспорт"
25 февраля, 14:50
Сервис, созданный Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), предоставляет компаниям доступ к услуге "Поиск покупателя — Проверка зарубежного контрагента". Это системный инструмент управления рисками, который позволяет провести глубокий комплаенс-аудит будущего партнера еще до подписания контракта.
Что включает в себя профессиональная проверка? В отличие от поверхностного поиска информации в открытых источниках, аккредитованные партнеры РЭЦ проводят комплексный анализ иностранной компании с учетом особенностей конкретной юрисдикции и доступности информации по критериям: установление регистрационных данных (подтверждение статуса компании (действующая, ликвидирована и т.д.), регистрационного номера, юридического адреса), анализ структуры управления и финансового состояния (поиск собственников, бенефициаров, руководителей, проверка аффилированных лиц, оценка платежеспособности), анализ внешнеторговой деятельности (наличие экспортно-импортных операций, клиентов и поставщиков), проверка судебной истории и задолженностей (участие в судебных разбирательствах, наличие исполнительных производств), санкционная проверка (включение компании и ключевых лиц в санкционные списки) и проверка деловой активности, медиа-профиля и репутационные риски (наличие сайта, контактных данных, позитивных и негативных упоминаний в локальных СМИ, соответствие заявленной деятельности фактической и иные риск-факторы).
"Практика показывает, что детальная проверка контрагента до оформления с ним договорных отношений позволяет предотвратить серьезные риски — от прямой потери средств до вовлечения в мошеннические схемы. В ряде случаев оценка благонадежности дает возможность выявить несоответствия в регистрационных данных, отсутствие деловой активности, ухудшение финансовых показателей, а также иные значимые факторы в отношении потенциального делового партнера. Наиболее часто запросы на проверку поступают по контрагентам из Китая, ОАЭ, Индии, Турции и стран СНГ — юрисдикций, где различия в правовом регулировании и доступности информации требуют углубленного анализа и профессиональной экспертизы", - отмечает Георгий Кравец, главный эксперт отдела компании "СТК", аккредитованного партнера РЭЦ.
Ключевое преимущество сервиса "Профессионалы экспорта" - работа с проверенными исполнителями. Все партнеры, представленные на платформе "Мой экспорт", проходят строгий отбор РЭЦ и обладают подтвержденной экспертизой в области ВЭД.
"Применение профессиональной комплаенс-проверки через сервис "Профессионалы экспорта" помогает компаниям объективно оценить надежность иностранного покупателя, выявить риски и принять взвешенное решение о дальнейшем сотрудничестве, опираясь на объективные данные, а не на доверие. Это значительно повышает успех внешнеторговой сделки и формирует надежную основу для долгосрочных деловых отношений с зарубежными партнерами", — подчеркнул директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.
Сервис доступен полностью в цифровом формате. Экспортеру достаточно зайти на платформу "Мой экспорт", выбрать соответствующую услугу в разделе "Профессионалы экспорта", заполнить заявку и получить предложения от аккредитованных экспертов.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Школа экспорта РЭЦ выпустила пособие по ведению бизнеса в Саудовской Аравии
2 февраля, 12:31
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Экспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала