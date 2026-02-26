РЭЦ подскажет, как минимизировать риски при поиске зарубежных партнеров

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российские компании с помощью сервиса "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" могут минимизировать риски при поиске зарубежных партнеров, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Внешнеэкономическая деятельность открывает для компаний значительные возможности роста, однако одновременно связана с дополнительными неочевидными рисками. Недостаток достоверной информации о зарубежных партнерах, особенности ведения бизнеса в иностранных юрисдикциях и сложность проверки компаний могут привести к финансовым потерям и репутационным издержкам. Решить эти задачи и выстроить безопасную международную деятельность помогает сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт", - рекомендует РЭЦ.

Сервис, созданный Российским экспортным центром (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), предоставляет компаниям доступ к услуге "Поиск покупателя — Проверка зарубежного контрагента". Это системный инструмент управления рисками, который позволяет провести глубокий комплаенс-аудит будущего партнера еще до подписания контракта.

Что включает в себя профессиональная проверка? В отличие от поверхностного поиска информации в открытых источниках, аккредитованные партнеры РЭЦ проводят комплексный анализ иностранной компании с учетом особенностей конкретной юрисдикции и доступности информации по критериям: установление регистрационных данных (подтверждение статуса компании (действующая, ликвидирована и т.д.), регистрационного номера, юридического адреса), анализ структуры управления и финансового состояния (поиск собственников, бенефициаров, руководителей, проверка аффилированных лиц, оценка платежеспособности), анализ внешнеторговой деятельности (наличие экспортно-импортных операций, клиентов и поставщиков), проверка судебной истории и задолженностей (участие в судебных разбирательствах, наличие исполнительных производств), санкционная проверка (включение компании и ключевых лиц в санкционные списки) и проверка деловой активности, медиа-профиля и репутационные риски (наличие сайта, контактных данных, позитивных и негативных упоминаний в локальных СМИ, соответствие заявленной деятельности фактической и иные риск-факторы).

"Практика показывает, что детальная проверка контрагента до оформления с ним договорных отношений позволяет предотвратить серьезные риски — от прямой потери средств до вовлечения в мошеннические схемы. В ряде случаев оценка благонадежности дает возможность выявить несоответствия в регистрационных данных, отсутствие деловой активности, ухудшение финансовых показателей, а также иные значимые факторы в отношении потенциального делового партнера. Наиболее часто запросы на проверку поступают по контрагентам из Китая, ОАЭ, Индии, Турции и стран СНГ — юрисдикций, где различия в правовом регулировании и доступности информации требуют углубленного анализа и профессиональной экспертизы", - отмечает Георгий Кравец, главный эксперт отдела компании "СТК", аккредитованного партнера РЭЦ.

Ключевое преимущество сервиса "Профессионалы экспорта" - работа с проверенными исполнителями. Все партнеры, представленные на платформе "Мой экспорт", проходят строгий отбор РЭЦ и обладают подтвержденной экспертизой в области ВЭД.

"Применение профессиональной комплаенс-проверки через сервис "Профессионалы экспорта" помогает компаниям объективно оценить надежность иностранного покупателя, выявить риски и принять взвешенное решение о дальнейшем сотрудничестве, опираясь на объективные данные, а не на доверие. Это значительно повышает успех внешнеторговой сделки и формирует надежную основу для долгосрочных деловых отношений с зарубежными партнерами", — подчеркнул директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.

Сервис доступен полностью в цифровом формате. Экспортеру достаточно зайти на платформу "Мой экспорт", выбрать соответствующую услугу в разделе "Профессионалы экспорта", заполнить заявку и получить предложения от аккредитованных экспертов.